Porsche si rinnova dentro: ecco la nuova esperienza digitale per 911, Taycan, Panamera e Cayenne

Porsche introduce una nuova generazione di Porsche Communication Management (PCM) per i modelli 911, Taycan, Panamera e Cayenne. La piattaforma hardware guadagna potenza di calcolo, ora cinque volte superiore rispetto a prima. Questo consente avvii di sistema più rapidi, tempi di caricamento ridotti e multitasking più fluido. Così migliora l’esperienza dell’utente.

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Per chi non lo sapesse, il PCM è il sistema centrale di infotainment, navigazione e comunicazione dei veicoli Porsche. Funziona come il “cervello digitale” dell’auto ed è gestito tramite un ampio display touchscreen integrato nella plancia. Fra l’altro, consente pure l’accesso alle impostazioni del veicolo, ai profili di guida e alla telemetria.

Nel nuovo step, il Porsche Communication Management offre prestazioni migliorate e una fruizione più rapida e fluida. Con il suo arrivo, i clienti beneficeranno di tempi di caricamento ridotti e di un funzionamento più gradevole e veloce. Sarà possibile utilizzare più applicazioni in parallelo con maggiore comodità, mentre le app rimangono attive in background, per accelerare le transizioni dall’una all’altra.

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Allo stesso tempo, la nuova architettura del PCM fornisce le basi tecniche per le future funzioni digitali e per lo sviluppo continuo, anche dopo la consegna del veicolo. Porsche estende il design e il linguaggio di interazione introdotti nell’infotainment con la Cayenne Electric, portandoli sui modelli 911, Taycan, Panamera e Cayenne con motorizzazioni a combustione e ibride.

Layout chiari, tempi di risposta rapidi e una logica operativa uniforme creano un’esperienza digitale migliore, con un accesso più intuitivo. Cinque temi selezionabili e widget configurabili completano il concetto operativo, consentendo ai clienti Porsche di personalizzare l’esperienza digitale di bordo in base alle proprie preferenze.

Ecco le principali novità del sistema Porsche

Foto Porsche

Grafica e personalizzazione

Sullo schermo compare un modello 3D dell’auto nel suo colore reale, che permette di controllare le funzioni del veicolo in modo semplice. Inoltre, si possono scegliere 5 temi grafici e widget personalizzati.

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Navigazione intelligente e assistente vocale evoluto

Il navigatore sfrutta mappe 3D avanzate e informazioni sul traffico in tempo reale (pianificando le ricariche per i modelli elettrici). L’assistente vocale, potenziato dall’intelligenza artificiale, capisce il linguaggio naturale e risponde anche a comandi complessi o a più richieste in sequenza. Grazie agli aggiornamenti over-the-air, l’auto si aggiorna da sola via internet.

Tutto connesso, dalle app alla musica

L’auto si collega facilmente allo smartphone e al mondo digitale. Tramite un app store integrato (App Center) si possono scaricare app di streaming, parcheggio o ricarica. Per la prima volta, Apple Music è integrato direttamente nell’auto e supporta l’audio immersivo Dolby Atmos in abbinamento agli impianti Bose o Burmester.

Questo nuovo sistema sarà disponibile gradualmente sui nuovi modelli di 911, Taycan, Panamera e Cayenne, con variazioni a seconda del mercato e dell’allestimento scelto.

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Fonte | Porsche