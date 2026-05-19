Nessuno la voleva guidare: la storia della Ford Fiesta RS Turbo dimenticata

C’è un fienile nel Lake District dove fino a poco tempo fa vivevano maiali, tacchini e una Ford Fiesta RS Turbo del 1990. Le prime due categorie di inquilini se ne sono andate da tempo. L’ultima è rimasta, coperta da un telo, ferma dal 2001.

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Sean l’aveva comprata nuova, quando lui e la sua compagna stavano mettendo da parte i soldi per la prima casa. Avevano due auto, una di troppo, e quella Fiesta era la candidata alla vendita. Ma la vendita non arrivò mai. Arrivarono invece una Ford Escort RS Turbo, una Opel Astra GT e una Daihatsu Charade, e la RS Turbo finì parcheggiata in un fienile che non era nemmeno di Sean. Barricata. Dimenticata.

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Jonny Smith, esperto di restauro, ha risposto alla chiamata e si è presentato nel nord-ovest dell’Inghilterra per vedere cosa si poteva fare.

Quel che ha trovato è una capsula del tempo in bianco con una sottile striscia verde. La Ford Fiesta RS Turbo Mk3 (di terza generazione) fu presentata nel 1990, con l’esemplare di cui parliamo che è del primo anno di produzione, e arrivava con passaruota svasati, spoiler in tinta, paraurti anteriore specifico con fendinebbia integrati e cerchi in lega a tre razze da 14 pollici.

Dentro, sedili Recaro in tessuto Benetton e Ascot, volante a tre razze con logo RS Turbo, leva del cambio in pelle. L’abitacolo, dopo un quarto di secolo in un fienile, sembra uscito da un concessionario di inizio anni Novanta.

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Sotto il cofano c’è il motore quattro cilindri CVH da 1,6 litri con turbo Garrett T2 e intercooler. Parliamo di 133 CV, 183 Nm, 0-100 km/h in 7,9 secondi. All’epoca era la Fiesta più veloce di sempre, diretta rivale della Peugeot 205 1.9 GTI e della Renault 5 GT Turbo, su una piattaforma che pesava appena 920 chilogrammi.

Il motore non è bloccato, quindi subito una buona notizia. L’alternatore è morto, cattiva notizia. La pompa del carburante dà problemi, gli stessi problemi che avrebbe dovuto risolvere vent’anni fa e che probabilmente contribuirono alla pensione anticipata della vettura. Con un avviatore d’emergenza si riesce a strappare qualche scintilla, ma il motore resta silenzioso.

Sean, comunque, non ha intenzione di venderla. A meno che qualcuno non si presenti con un furgone Ford MS-RT da scambiare. Altrimenti, l’obiettivo è riportarla sulle strade tortuose del Lake District. Una Fiesta RS Turbo che ha aspettato 25 anni merita un finale più onorevole.