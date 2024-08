Le previsioni sui prossimi crossover e pick-up elettrici di Ford

Qualche giorno fa ci siamo occupati della crisi delle vendite delle auto Ford evidenziando come in Europa la fine della produzione della Fiesta, della Focus e della Mondeo abbia rappresentato un problema per il marchio statunitense. La prospettiva per il futuro non sembra essere solo quella di dedicarsi ai SUV, come la Ford Capri e la Ford Explorer, ma di orientarsi verso auto di piccole dimensioni con batterie ridotte rispetto a quelle attuali.

Il futuro delle auto Ford

Secondo alcune indiscrezioni che stanno iniziando a circolare (frutto di quanto dichiarato dal CEO Jim Farley durante la conferenza durante la quale ha dato conto degli utili dei primi sei mesi dell’anno) Ford starebbe lavorando a una nuova piattaforma per la realizzazione di auto elettriche economiche. Di questa piattaforma Ford aveva iniziato a parlare già all’inizio di quest’anno per un lavoro iniziato già da diverso tempo considerando che il team che se ne sta occupando è stato formato nel 2021. Un gruppo che unisce professionisti provenienti da Rivian, Tesla e Lucid.

La novità emersa recentemente è quella per cui le nuove auto Ford saranno più compatte e con batterie più piccole riuscendo in questo modo anche a ridurre il prezzo di vendita. È ancora prematuro parlarne non essendoci conferme ufficiali o indicazioni ma diversi analisti si interrogano su quale potrebbe il design delle prossime auto elettriche economiche di Ford. Secondo alcuni il design potrebbe ispirarsi a quello della Mustang Mach-E che a quello dell’Explorer o della Capri di recente produzione.

Di certo c’è che le auto costruite su questa nuova piattaforma avranno stili di carrozzeria differenti. Sembra molto probabile che tra questi modelli ci sarà un crossover e un pick-up dalle dimensioni ridotte dal design simile a quello del Maverick. Sul fronte della ricarica le prossime auto Ford potrebbero avere la porta NACS (per i rifornimenti negli Stati Uniti) e quella di Tipo 2 o CCS (per i rifornimenti nel resto del mondo).

Per vedere queste nuove auto bisognerà attendere probabilmente la seconda metà del 2026, ma già nei prossimi mesi potremo ricevere maggiori dettagli e informazioni. Una certezza comunque dovrebbe essere il prezzo. Il CEO di Ford ha affermato che il prezzo di partenza dovrebbe essere inferiore ai 30000$, quindi circa 27500€. Vedremo quanto di queste indiscrezioni verrà confermato e se questi nuovi modelli permetteranno a Ford di recuperare il terreno perduto in Europa in questo periodo.