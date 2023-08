Ford Explorer: lancio posticipato per il SUV elettrico

La rivoluzione elettrica della gamma Ford partirà in ritardo: il debutto commerciale del nuovo Ford Explorer, infatti, sarebbe stato posticipato di circa 6 mesi. Il nuovo modello, sviluppato da Ford a partire dalla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, è un progetto chiave per la strategia futura di Ford che avrebbe scelto di rinviare il lancio. Ecco il motivo.

Ford posticipa il Ford Explorer

Ad annunciare il ritardo del lancio del Ford Explorer è stato il magazine tedesco Kölnische Rundschau. Secondo il report, Ford avrebbe optato per questa scelta a causa della necessità di adeguare il suo Ford Explorer a nuovi standard normativi (legati alla sicurezza) che entreranno in vigore nel 2024 in UE.

Al momento, però, non è chiaro quali siano questi nuovi standard a cui Ford intende adeguare il suo nuovo modello. Il ritardo nel lancio si tradurrà anche in un ritardo dell’avvio della produzione del SUV che, ricordiamo, sarà realizzato presso il nuovo Electric Vehicle Center di Colonia, realizzato da Ford per sostenere il programma di elettrificazione del marchio.

La notizia non è stata confermata. Il nuovo modello di Ford dovrebbe subire 6 mesi di ritardo arrivando sul mercato non più a inizio 2024 ma a metà del prossimo anno. Si tratta, quindi, sono di un leggero rallentamento del programma che porterà il nuovo Ford Explorer a diventare il punto di riferimento della gamma Ford, prendendo il posto della Ford Fiesta uscita di produzione di recente.

Il nuovo SUV di Ford arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di 45.000 euro. Al momento, Ford non ha ancora fornito molti dettagli sul progetto. Sarà necessario attendere i prossimi mesi e l’apertura degli ordini per scoprire la gamma completa del nuovo SUV. La base di partenza, la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, rappresenta, sicuramente un buon punto di partenza per un progetto vincente.