Ford Mondeo, il modello iconico in una nuova veste ma solamente in Cina

Ford sta gradualmente rimuovendo dalla sua gamma alcuni dei modelli più iconici dal mercato europeo. Il processo è iniziato con l’addio alla Ford Mondeo nel 2022, seguito dalla Fiesta e dalla Focus. Il nome Mondeo, però, a dirla proprio tutta, non è scomparso del tutto.

Infatti, parlando di Ford Mondeo, il suo “spirito” continua a vivere in una nuova veste, ma molto lontano da Stati Uniti ed Europa: in Asia. A essere precisi, la Mondeo si trova in Cina, dove una nuova versione del modello è stata lanciata nel 2022. Questo modello presenta un design che mescola l’aspetto di una hatchback con il cofano corto di una berlina. La “speciale” Ford offre interni caratterizzati da un imponente display che attraversa tutto il cruscotto, con una larghezza impressionante di 1,1 metri.

Le dimensioni della nuova Mondeo cinese sono anch’esse importanti: 4,93 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza e 1,50 metri di altezza, con un passo di 2.945 millimetri. Queste misure la collocano in una categoria simile a quella di modelli europei di fascia media come la Volkswagen Passat Estate e la Skoda Superb.

Sotto il cofano, la Mondeo cinese è equipaggiata esclusivamente con motori a benzina. Le opzioni includono un motore da 1,5 litri con 190 CV o un 2,0 litri da 254 CV, entrambi abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti. È disponibile anche una versione ibrida che eroga una potenza complessiva di 208 CV. Il prezzo di partenza è di 149.800 yuan, circa 19mila euro, grazie alla produzione locale presso Changan-Ford in Cina.

Ma dobbiamo parlare anche della nuova Ford Mondeo Sport, anche lei non esattamente una novità. Questo modello deriva dall’ex Evos, un SUV crossover lungo 4,92 metri basato sulla Mondeo cinese. Nel luglio 2024, è stato ribattezzato Mondeo Sport per evidenziare la sua somiglianza con la Mondeo. Attualmente, l’unica motorizzazione disponibile è un ibrido da 208 CV. Mondeo e Mondeo Sport condividono la piattaforma Ford C2 della Focus disponibile per l’Europa, con una produzione destinata a terminare nel 2025, e della Kuga, recentemente passata attraverso a un restyling.

Nel 2022, Ford Germania ha smentito rapidamente l’eventualità che la nuova Ford Mondeo e la Evos potessero arrivare in Europa. Nel Medio Oriente tali “Mondeo” saranno commercializzati come Ford Taurus. Eppure questa coppia di Mondeo cinesi potrebbe avere successo anche in Europa. Peccato non ci siano uno straccio di possibilità per il Vecchio Continente.