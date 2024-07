Ford Capri: 626 km di autonomia e 340 CV per il nuovo SUV Coupé

La casa automobilistica dell’Ovale Blu ha finalmente svelato la nuova Ford Capri elettrica. La vettura, lanciata nel 1969, fece il suo ingresso nel mercato europeo presentandosi come l’equivalente continentale della Ford Mustang, sulla scia del successo ottenuto da questa compatta ma potente auto sportiva americana. Così come la Mustang ha avuto la sua versione elettrica nella versione Mach-E, anche la Capri segue la stessa strada.

Ford Capri: svelate le prime specifiche del nuovo SUV Coupé

La Ford Capri fu prodotta dal 1969 al 1986, vendendo 1,8 milioni di esemplari grazie alle sue tre generazioni. Il nuovo modello, sebbene mantenga alcune delle caratteristiche della coupé, è completamente diverso, oltre che decisamente più grande. La nuova Ford Capri, che poggia sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, è lunga 4,63 metri, larga 1,87 metri e alta 1,62 metri, con un passo di 2,77 metri. Presenta un frontale con un disegno dei fari che riprende quello originale, che però ora sono a LED.

Per quanto riguarda l’abitacolo, simile a quello della Explorer, mantiene uno stile minimalista e presenta uno schermo per la strumentazione digitale da 5,3 pollici e uno verticale da 14,6 pollici per il sistema infotainment, luci ambientali, un impianto audio B&O con 10 speaker, un subwoofer e una soundbar frontale. Infine, i sedili sono massaggianti e climatizzati.

La Ford Capri dovrebbe arrivare sul mercato in due versioni di motorizzazione: la prima da 210 kW / 286 CV e batteria da 77 kWh, mentre la seconda, più potente, avrà una potenza di 250 kW / 340 CV e una batteria da 79 kWh. La prima versione, che avrà trazione posteriore, offre un’autonomia di 626 km secondo il ciclo WLTP, mentre la versione più potente, con trazione integrale, consente di percorrere 592 km con una singola carica. La ricarica arriva ad una potenza massima di 185 kW, il che significa che permette di andare dal 10 all’80% della carica in soli 26 minuti.

Due anche gli allestimenti: Base e Premium. I prezzi della Ford Capri con trazione posteriore partono da 51.500 euro, con l’allestimento Premium che sale a 54.500 euro. La versione con trazione integrale parte da 55.000 euro per l’allestimento base e sale a 58.000 euro per il Premium. La domanda ora sorge spontanea: il Governo italiano avrà da ridire sul nome di questo modello, in seguito ai problemi con l’Alfa Romeo Milano, costretta a cambiare nome in Junior?