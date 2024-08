Vendite Ford in crisi per la fine della produzione di Fiesta, Focus e Mondeo

Ford ha da tempo deciso di puntare quasi esclusivamente sui SUV e in questo senso va valutata la scelta di riproporre la Ford Capri e di lanciare la nuova Ford Explorer. Una scelta che però in Europa non sembra stia propriamente pagando e diversi analisti imputano tale crollo alla fine della produzione di modelli come la Fiesta, la Focus e la Mondeo e l’assenza di alternative.

I numeri del crollo delle vendite in Europa delle auto Ford

L’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) ha evidenziato nel suo report sulle immatricolazioni di auto nuove come nel corso del 2024 le vendite delle auto Ford sia in forte calo. Le vendite sono diminuite di qualcosa come il 16,9% tanto che la quota di mercato della casa automobilistica statunitense nell’area UE ed EFTA (compreso il Regno Unito) è passata dal 4,1% al 3,3%.

C’è un dato che colpisce in maniera clamorosa: nella top 10 del segmento delle auto piccole tutti i modelli nel primo semestre del 2024 hanno registrato un aumento. Anzi per qualcuno la crescita è stata addirittura a doppia cifra. Nel complesso il segmento è cresciuto del 5,7% con una vendita di 956.865 modelli, 51.392 auto in più rispetto al primo semestre dello scorso anno. Ecco i dieci modelli più venduti nel primo semestre 2024 e l’incremento rispetto al primo semestre 2023:

Dacia Sandero | +17,2% Renault Clio | +14,6% Peugeot 208 | +1,1% Citroen C3 | +52,8 Toyota Yaris | +10,2% Opel Corsa | -18,2% Volkswagen Polo | +4,3% Skoda Fabia | +22,5% Seat Ibiza | +31,6% Hyundai i20 | +19,9%

Cosa dicono questi dati? Che i clienti hanno cercato auto piccole e non trovando la Fiesta o un’omologa a marchio Ford si sono orientati altrove.

Sorprende quindi la volontà di Ford di sospendere la produzione anche della Focus. Annunciata già nel corso del 2022 è prevista entro il 2025. Analizzando i medesimi dati si scopre come il segmento delle auto compatte (quello in cui rientra la Ford Focus) è cresciuto nei primi sei mesi di quest’anno dell’11,5%. In questo arco di tempo la Focus ha registrato una riduzione del 19,8% sulle vendite anche a causa di uno sciopero che ha interessato la fabbrica, ma nonostante questo la Focus è stata la quinta auto più venduta tra le compatte (dietro alla Volkswagen Golf, alla Skoda Octavia, alla Toyota Corolla e alla Peugeot 308).

Quando la Focus non sarà più prodotta (e manca poco) l’unica Ford distribuita a livello europeo sarà la Mustang. Ma è un modello di nicchia, oltretutto equipaggiato con un motore V8 che, per la sua cilindrata, è oggetto di maggiori tassazioni. I dati sono simili anche se si analizza il segmento delle audio medie nel quale fa parte la Mondeo. Il settore è cresciuto del 6,6% vedendo al primo posto la Tesla Model 3, quindi la Volkswagen Passat e terza la Skoda Superb.

È difficile immaginare che la Capri e l’Explorer riescano a colmare il vuoto lasciato dalla Fiesta, dalla Focus e dalla Mondeo. Ford ha in programma di sviluppare in Europa una Puma completamente elettrica; la Puma Gen-E verrà lanciata entro la fine dell’anno ma dovrà confrontarsi con una concorrenza particolarmente agguerrita come quella dei modelli a marchio Stellantis.

Il mercato europeo è uno di quelli nel quale auto come la Fiesta, la Focus e la Mondeo hanno ancora molto interesse e la scelta di non prevedere alcun tipo di vettura per questi segmenti risulta alquanto sorprendente.