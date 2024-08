Ford, rilasciato l’aggiornamento che aumenta le prestazioni della Mustang Mach-E

È stato da poco rilasciato un nuovo DLC (un contenuto scaricabile) per la Ford Mustang Mach-E del 2024. Questo aggiornamento riguarda le prestazioni della Ford, ed è riservato ai modelli GT. L’upgrade della performance del veicolo aggiunge ulteriori 135 Nm di coppia ai due motori elettrici, portando la potenza complessiva a 480 cavalli e 950 Nm di coppia.

La maggiore potenza riduce il tempo di accelerazione da 0 a 100 km(h di mezzo secondo, passando da 3,8 a 3,3 secondi. Un bel salto di qualità, mezzo secondo. Ford desidera sottolineare come questa velocità renda la Mustang Mach-E GT più rapida della Porsche Macan 4S Electric, che impiega 3,9 secondi, mentre solo la Macan Turbo S Electric riesce a superare la Mach-E GT potenziata.

La Ford con questo aggiornamento delle prestazioni supera anche la Tesla Model Y Performance di 0,2 secondi e offre un’autonomia maggiore di un paio di chilometri rispetto alla Model Y. Si attende però che Porsche rilasci le stime sull’autonomia per i modelli Macan con “range” superiore. Il quarto di miglio risulta completato dalla Ford in 11,8 secondi a una velocità di 183 km/h.

L’aggiornamento può essere aggiunto come optional a qualsiasi nuova Ford Mustang Mach-E GT, oppure può essere scaricato tramite l’app FordPass per qualsiasi di queste Ford già in circolazione. Il costo è di 995 dollari più tasse, quindi può superare i mille dollari a seconda della posizione da cui si richiede l’upgrade.

Non si tratta di un caso isolato: tutte le case automobilistiche hanno sempre portato avanti questa operazione di “aggiornamento delle prestazioni” dopo la commercializzazione del modello con quasi tutti i modelli. Con un aggiornamento puramente meccanico, sarebbe stato necessario rivolgersi a un tuner o comunque a uno specialista (generalmente molto più caro). Adesso, invece, si può semplicemente premere qualche pulsante e raggiungere nuovi limiti di potenza del proprio veicolo. Tale pratica da parte dei marchi, inclusa la Ford, sarà sempre più orientata a soddisfare gli analisti andando ad aumentare le entrate post-vendita.