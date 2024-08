Ford, la guida autonoma BlueCruise arriva in 15 Paesi europei

Tante le indecisioni nel Vecchio continente per quanto riguarda la guida autonoma. Non stupisce che le varie modalità di guida indipendente del veicolo, da quelle “semplicemente” senza mani a quelle più avanzate, siano ancora lontane da un’applicazione planetaria sicura e controllata. Intanto, fa notizia che la tecnologia di guida a mani libere Ford BlueCruise sia stata autorizzata per l’uso. Idealmente, si tratterebbe di un totale di 15 Paesi europei, ovviamente sempre previa approvazione della Commissione europea.

L’approvazione non comporta che in Europa ci ritroveremo sommersi da mezzi che si guidano con una guida autonoma discreta (perché la tecnologia BlueCruise che consente le mani libere non è quella più avanzata conosciuta). Con approvazione della Commissione, però, sarà possibile accedere agli oltre 132 mila chilometri di autostrade. Si tratta delle cosiddette “Blue Zones”, in cui è teoricamente permesso agli automobilisti attraversare vari paesi senza dover tenere le mani sul volante.

Ad esempio, un cliente Ford che possiede un mezzo con tecnologia BlueCruise potrebbe viaggiare senza interruzioni dalla Svezia fino al Sud Italia. In questo modo riesce a coprire oltre 3mila chilometri trascorrendo circa 25 ore in modalità di guida a mani libere.

Con questa nuova autorizzazione, BlueCruise diviene ora disponibile per i clienti Ford in 17 Paesi in tutto il mondo. Oltre agli Stati Uniti e al Canada, i Paesi inclusi sono Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia.

Nel 2023, BlueCruise è stato il primo sistema del suo genere a ricevere l’approvazione regolamentare nel Regno Unito. Quest’anno, in Nord America, Ford ha ampliato la disponibilità di BlueCruise su vari veicoli elettrici e ibridi. Tra i modelli Ford e Lincoln, ci sono il nuovo Ford Explorer e il SUV Lincoln Aviator. Con le consegne di Aviator iniziate questa estate, tutti i modelli Lincoln negli Stati Uniti avranno questa tecnologia a mani libere disponibile.