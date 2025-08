BMW M3 CS Touring straccia il record: è la familiare più veloce del Ring

Una nuova leggenda ha preso vita tra le curve dell’Inferno Verde. La BMW M3 CS Touring ha appena riscritto la storia, diventando la station wagon più veloce mai registrata sul circuito del Nurburgring. Il cronometro si è fermato a 7:29.490 minuti, un tempo strepitoso che ridefinisce i limiti delle familiari ad alte prestazioni.

Mai prima d’ora una wagon aveva fatto segnare un crono così basso sull’iconico anello da 20,8 chilometri, considerato il tracciato più impegnativo al mondo per testare le doti dinamiche di un’auto. Questo nuovo primato non solo infrange il record precedente, appartenente alla M3 Touring standard del 2022, ma lo migliora di oltre 5 secondi netti.

Al volante della CS Touring, il pilota e collaudatore ufficiale Jörg Weidinger, figura storica per BMW M e maestro delle sfide al limite. “Fin dall’inizio sapevamo che la M3 CS Touring avrebbe alzato l’asticella in termini di prestazioni su strada e pista”, ha commentato Franciscus van Meel, CEO di BMW M GmbH. Le sue parole sono oggi confermate dai fatti: questa Touring non è solo una familiare con tanto spazio, ma una vera sportiva travestita, perfetta per chi cerca un’unica auto da usare ogni giorno ma che sa anche infiammare l’asfalto dei circuiti.

La nuova CS Touring entra con autorità nell’élite delle medie ad alte prestazioni di Monaco con BMW M4 CSL che ha fermato il crono a 7:18.137, la BMW M4 CS a 7:21.989, la BMW M3 CS a 7:28.760 e, quindi, la BMW M3 CS Touring a 7:29.490. Pur essendo più pesante e con una silhouette pensata per la praticità, riesce a tenere testa alle varianti coupé più leggere, segno di una messa a punto tecnica da manuale.

Dietro questo successo c’è il lavoro del BMW M Test Centre, da oltre 25 anni cuore pulsante dello sviluppo prestazionale del marchio, situato proprio a ridosso del Nurburgring. È qui che nascono i modelli più estremi della casa bavarese, tra prototipi, sessioni di prova e infrastrutture iconiche come il BMW M Power Showroom, la M Grandstand e l’inconfondibile M Bridge.

La pista tedesca è anche teatro di trionfi per BMW nelle gare di durata. Con 21 vittorie assolute nella 24 Ore del Nurburgring, l’ultima delle quali ottenuta quest’anno dal team ROWE Racing partito dalla 17esima posizione, il marchio dell’Elica continua a scrivere pagine indelebili nel motorsport.