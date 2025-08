Fiat Giga Panda: tutto quello che sappiamo su design, prezzo, motori e data di debutto ad agosto 2025

Fiat Giga Panda, conosciuta anche come Pandissima, è il soprannome dato alla prossima novità che la casa torinese lancerà sul mercato. Il suo debutto è previsto tra fine anno e gli inizi del 2026. Questa vettura avrà un’importanza fondamentale nella futura gamma di Fiat. Infatti si andrà a collocare in uno dei segmenti di mercato che vanno per la maggiore a livello globale e cioè il segmento C dei SUV. Si tratterà di un SUV dalle forme squadrate lungo circa 4,4 metri che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e sarà prodotto quasi certamente presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco di recente ampliato dopo un maxi investimento di Stellantis.

Ecco cosa sappiamo a proposito della nuova Fiat Giga Panda ad agosto 2025: prezzi, design, motori e data di debutto

Nuova Fiat Giga Panda, di cui al momento esistono solo teaser ufficiali e nessuna foto spia, è stata descritta dall’amministratore delegato come un crossover di segmento C dalle linee squadrate e dall’abitacolo spazioso, pensato per offrire comfort sia ai passeggeri sia per il trasporto bagagli. Lunga circa 4,4 metri, sarà basata sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa della Fiat Grande Panda, da cui erediterà numerosi tratti stilistici, riconoscibili nel frontale, nella coda e nel profilo laterale. Gli interni riprenderanno il linguaggio minimalista e funzionale della Grande Panda, con un tocco leggermente retrò che richiama la tradizione del modello, offrendo al contempo un ambiente pratico e moderno adatto alla vita quotidiana.

La futura Fiat Giga Panda proporrà una gamma di motorizzazioni capace di soddisfare sia gli automobilisti tradizionali sia chi è orientato verso soluzioni più sostenibili. Le informazioni più affidabili parlano di una versione mild hybrid, basata su un 1.2 turbo benzina con sistema elettrico integrato nel cambio automatico. Questo propulsore dovrebbe essere declinato in due livelli di potenza, da 100 e 136 cavalli, puntando a offrire un buon equilibrio tra prestazioni, consumi contenuti ed emissioni ridotte.

Accanto alla variante ibrida, la Fiat Giga Panda sarà proposta anche in configurazione completamente elettrica. Questa disporrà di un motore da 113 cavalli alimentato da una batteria da 44 kWh, con un’autonomia stimata intorno ai 320 chilometri nel ciclo WLTP. Considerando la stazza superiore rispetto alla Fiat Grande Panda, dalla quale eredita diverse soluzioni tecniche, non è esclusa la possibilità di una batteria più capiente per compensare eventuali consumi aggiuntivi.

Con questa doppia offerta, Fiat punta a lanciare un crossover compatto moderno e versatile, capace di integrarsi in un contesto urbano ma adatto anche a viaggi più lunghi, rivolgendosi a un pubblico sempre più sensibile all’efficienza energetica e alla mobilità sostenibile senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Sul fronte prezzi,non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma alcune stime basate su indiscrezioni e sul posizionamento all’interno della gamma Fiat consentono di delineare uno scenario plausibile. Essendo un SUV compatto costruito sulla piattaforma della Grande Panda, con cui condividerà buona parte di meccanica e soluzioni stilistiche, è verosimile che la versione d’ingresso si collochi intorno ai 18.000 euro. Un prezzo simile le permetterebbe di mantenere l’impostazione pratica e accessibile che da sempre caratterizza la famiglia Panda, posizionandosi tra le crossover cittadine più abbordabili. La variante Mild Hybrid potrebbe partire da circa 20.000 euro.

La variante 100% elettrica, invece, dovrebbe partire da una fascia compresa tra 25.000 e 27.000 euro. Grazie agli incentivi per i veicoli a emissioni zero, il prezzo finale per molti clienti potrebbe risultare più competitivo, soprattutto nei Paesi europei più sensibili alla mobilità sostenibile.

Pur non essendo ancora noti gli allestimenti ufficiali, è probabile che la futura Fiat Giga Panda proponga almeno tre versioni differenti, seguendo la logica della nuova Grande Panda. L’offerta dovrebbe spaziare da una configurazione essenziale e funzionale fino ad allestimenti più ricchi di comfort, tecnologia e dettagli stilistici, così da soddisfare un’ampia fascia di pubblico mantenendo un buon equilibrio tra contenuti e prezzo.