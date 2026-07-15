Lamborghini Lanzador, i tempi sono maturi per la nuova grande ibrida

La Lanzador non sarà elettrica, Lamborghini ha fatto sapere pochi mesi fa di aver cambiato idea, e non è una sorpresa per chi aveva letto i segnali. Solo lo scorso autunno Sant’Agata Bolognese aveva ammesso l’imbarazzo: la super gran turismo concepita come primo modello a zero emissioni della Casa del Toro rischiava di nascere orfana del suo stesso concept.

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I clienti Lamborghini, si era scoperto (senza rimanere scioccati), preferiscono un V8 o un V12 ibrido al silenzio elettrico e al peso di una batteria di trazione. Una rivelazione quasi ovvia per un marchio che ha costruito la propria identità sul rombo.

Al Goodwood Festival of Speed 2026, Stefano Cossalter, direttore della linea di prodotti Urus, ha chiarito la nuova rotta ad Autoblog: Lamborghini sta lavorando a “un’evoluzione di una GT”, con la Lanzador che continua a vivere internamente come nome del quarto modello di gamma. Gli ingegneri continuano a sviluppare tecnologia per powertrain elettrici, ma il progetto ha cambiato traiettoria. La soluzione più probabile è un ibrido plug-in, scelta che non sarebbe affatto casuale.

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Tutta la lineup attuale di Lamborghini è già ibrida plug-in: la Temerario e l’Urus montano un V8, la Revuelto porta in dote un V12. Un’eventuale Lanzador di serie si inserirebbe coerentemente in questa famiglia, colmando il vuoto tra le supercar e il SUV e portando in gamma una GT a quattro posti con posizione di guida rialzata e un vano di carico degno di questo nome.

Lamborghini ha una storia con le gran turismo 2+2 che risale agli anni Sessanta, dalla serie 400 all’Islero, dall’Espada alla Jarama degli anni Settanta. Quella stagione, però, è finita da tempo: la GT 2+2 è oggi una specie in via d’estinzione, sopravvissuta solo grazie a pochi costruttori testardi. La scarsa domanda di mercato spiega probabilmente perché Lamborghini stia cercando di reinventare il concetto in chiave così radicale, quindi un crossover GT con un motore a combustione.

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Il confronto con Ferrari è inevitabile. La Luce, prima vettura completamente elettrica del Cavallino, ha già fissato le coordinate del segmento premium a zero emissioni. Una Lanzador ibrida plug-in si posizionerebbe come alternativa dichiaratamente diversa, più pratica, più rumorosa.

Il riferimento di potenza, per ora, lo fissa la Fenomeno: derivata dalla Revuelto, 1.065 cavalli combinati, 1.075 Nm di coppia. Qualunque cosa sarà la Lanzador di serie, dovrà quantomeno guardare in quella direzione.