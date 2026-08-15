Lamborghini Revuelto SV: 1.065 CV per la nuova regina della gamma

Lamborghini ha scelto la Monterey Car Week 2026 per presentare la Revuelto SV, prima interpretazione Super Veloce di una supersportiva V12 ibrida. A 55 anni dalla Miura SV, la sigla torna su un modello da 1.065 CV, capace di raggiungere 100 km/h in 2,4 secondi e 200 km/h in 6,7 secondi, mentre la velocità massima supera i 345 km/h.

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Lamborghini Revuelto SV, il V12 ibrido scatta da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi

Rispetto ai 1.015 CV della Revuelto standard, l’incremento di 50 CV nasce dall’evoluzione del sistema che unisce il V12 aspirato da 6,5 litri a tre motori elettrici. Il propulsore termico conserva una potenza di 825 CV a 9.250 giri, con un regime massimo di 9.500 giri, mentre la parte elettrica viene alimentata da una batteria agli ioni di litio da 7,3 kWh, in grado di erogare fino a 190 kW. La trasmissione resta affidata al cambio a doppia frizione a otto rapporti montato trasversalmente dietro il motore.

La maggiore potenza rappresenta soltanto una parte del lavoro svolto, perché la Revuelto SV privilegia soprattutto la continuità delle prestazioni e la capacità di sfruttarle in circuito. Lamborghini dichiara una resistenza allo stress quattro volte superiore rispetto alla versione normale, un risultato ottenuto intervenendo sul raffreddamento e sulla gestione dell’intero sistema ibrido.

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L’aerodinamica spiega anche perché la velocità massima dichiarata sia leggermente inferiore a quella della Revuelto, accreditata di oltre 350 km/h. L’alettone posteriore fisso, il nuovo splitter e il fondo modificato aumentano il carico dell’80 per cento rispetto al modello di partenza e del 10 per cento rispetto all’Aventador SVJ. Le appendici inserite nel paraurti anteriore migliorano inoltre il controllo dei flussi attorno alle ruote e incrementano del 12 per cento il raffreddamento dei freni.

La ricerca di un comportamento più adatto alla pista ha portato anche all’adozione di ammortizzatori passivi regolabili manualmente, sviluppati seguendo un’impostazione vicina a quella delle vetture GT3. I nuovi freni carboceramici CCM-R Plus utilizzano dischi da 420 mm davanti e 410 mm dietro, mentre il sistema Integrated Brake Control coordina l’azione frenante analizzando continuamente accelerazioni e movimenti della carrozzeria.

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Accanto alle modalità Strada, Sport e Corsa debutta Pilota, una configurazione richiamabile dal volante che modifica la risposta della Revuelto SV per la guida più impegnativa. I cerchi Dromos con fissaggio centrale montano pneumatici Bridgestone sviluppati appositamente, compresi i Potenza Race R semislick destinati alla pista.

L’abitacolo segue la stessa impostazione attraverso sedili sportivi in carbonio e un ambiente maggiormente orientato verso il conducente, senza rinunciare alle possibilità offerte dal programma Ad Personam. La fibra di carbonio a vista può estendersi a numerose parti della carrozzeria, permettendo a ogni esemplare di combinare l’impostazione tecnica della SV con una configurazione fortemente personalizzata.