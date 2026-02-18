Dubai chiede, Mansory esegue: la Revuelto Carbonado X è una follia

Se pensavi che la Lamborghini Revuelto fosse già un’uscita clamorosa, aspetta di vedere quello che gli ha fatto Mansory con il suo ultimo progetto Carbonado X. Questo non è un semplice body kit, è una riscrittura estetica e prestazionale che rimette in discussione ogni concetto di “mild customization”.

Mansory ha preso l’ibrido V12 plug-in da oltre 1 000 CV e ha deciso che pure quello era troppo tranquillo. Il Carbonado X, un one-of-one costruito su misura per la propria vetrina di Dubai con una carrozzeria completamente ridisegnata in fibra di carbonio forgiata. A colpo d’occhio la sola cosa rimasta della Revuelto originale sono i gruppi ottici e il “tetto di vetro”. Tutto il resto è un intreccio di carbonio opaco che sembra uscito da un laboratorio di supereroi.

La parte frontale ora sfoggia un enorme splitter e un cofano con prese d’aria pronunciate, mentre i lati sono dominati da enormi condotti di raffreddamento e minigonne ridisegnate. La coda è ancora più estrema, con un enorme ali posteriore estendibile e un diffusore ridisegnato che occupa gran parte della sezione inferiore del paraurti. Mansory afferma che tutte queste modifiche non sono solo estetiche ma anche funzionali, migliorando flusso d’aria e deportanza.

Su strada, la Revuelto Carbonado X non si comporta da semplice statua su ruote. Il V12 6,5 litri è stato potenziato a 917 CV e 765 Nm, mentre il sistema ibrido porta la potenza complessiva a 1 104 CV, con uno 0-100 km/h in 2,3 secondi e una velocità massima di 355 km/h. In pratica è più veloce di rispetto alla Revuelto di serie, tanto per non farsi mancare nulla.

Dentro l’abitacolo l’overdose di carbonio continua con sedili avvolgenti, Alcantara nera e dettagli turchesi sparsi ovunque, illuminazione ambientale custom e loghi Mansory che ricordano al passeggero dove si è finiti.

È chiaro che la Revuelto Carbonado X non è fatto per i timidi. È un pezzo unico, probabilmente a sette cifre in termini di prezzo, e Mansory è pronta a ripetere il trucco per chi osa chiederlo. Perfetto per Dubai, meno perfetto per chi cercasse eleganza sottile.