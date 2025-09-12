La nuova era delle gomme smart di Pirelli sulle future Aston Martin

Pirelli e Aston Martin hanno ufficializzato una collaborazione che promette di rivoluzionare il concetto stesso di pneumatico, grazie all’introduzione della tecnologia Cyber Tyre sui prossimi modelli della casa britannica. Si tratta di un sistema innovativo, sviluppato da Pirelli in sinergia con Bosch Engineering, che trasforma gli pneumatici da semplici componenti passivi a veri e propri hub di dati intelligenti.

Il cuore di questa tecnologia è rappresentato da sensori installati direttamente all’interno del battistrada, in grado di raccogliere in tempo reale una quantità di informazioni prima impensabile. I dati, che spaziano dalla pressione interna alla temperatura, passando per il carico verticale e il livello di deformazione della gomma, vengono elaborati tramite sofisticati algoritmi proprietari Pirelli e inviati all’elettronica di bordo.

Una volta integrati nei sistemi di controllo del veicolo, questi input consentono di ottimizzare automaticamente funzioni cruciali come ABS, ESP e controllo di trazione, garantendo una risposta più rapida e precisa a ogni condizione di guida.

La vera differenza rispetto ai tradizionali sensori di pressione sta nella natura proattiva del sistema. Cyber Tyre non si limita a segnalare eventuali anomalie, ma instaura un dialogo costante con la vettura, diventando un attore attivo della dinamica di guida.

Grazie alla partnership con Bosch, il sistema pensato come la svolta per i pneumatici del futuro sarà perfettamente integrato nell’architettura elettronica delle future Aston Martin. Per la Casa britannica marchio simbolo delle auto sportive di lusso, l’adozione di questa tecnologia rappresenta una tappa strategica nell’evoluzione verso vetture sempre più sicure, reattive e digitalizzate, in grado di coniugare prestazioni elevate e controllo assoluto.

Pirelli conferma la volontà di rafforzare la propria leadership nel segmento premium, offrendo soluzioni su misura capaci di elevare l’esperienza di guida e incrementare la sicurezza stradale. Cyber Tyre apre così le porte a una nuova generazione di pneumatici intelligenti, destinati a diventare parte integrante dell’ecosistema elettronico dell’auto.