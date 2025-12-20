Facebook Twitter Instagram Youtube

Volkswagen chiude l’era delle piccole auto a benzina

Thomas Schäfer annuncia la rivoluzione elettrica di Volkswagen: dal 2026 debutta la ID. Polo, prima compatta a zero emissioni al posto della storica Polo.
Ippolito Visconti
19 Dicembre 2025


Thomas Schäfer, il numero uno di Volkswagen, ha deciso di staccare la spina ai sogni di chi sperava in una nuova utilitaria a combustione. Ma di “connetterla” al futuro della gamma dei modelli compatti. Durante un’intervista ad Auto Motor und Sport, ha chiarito che sviluppare piccole auto a benzina nel segmento della Polo non ha più alcun senso economico.

Le normative sulle emissioni sono diventate così severe da rendere i motori termici “troppo costosi” per le tasche dei cittadini e per i bilanci dell’azienda. In sostanza, il futuro entry-level della casa di Wolfsburg sarà puramente elettrico o non sarà proprio proposto.


La rivoluzione inizierà ufficialmente nella primavera del 2026 con il lancio della ID. Polo, il primo modello a mantenere un nome storico pur abbracciando la trazione elettrica. Dimenticatevi la doppia scelta al concessionario. I nuovi modelli di base non offriranno più versioni a benzina. Se siete legati sentimentalmente alla vostra Volkswagen T-Cross o Polo tradizionale, sappiate che le attuali versioni potrebbero sopravvivere a stento fino al 2030, prima di finire definitivamente tra i ricordi nostalgici di “com’erano le auto una volta”.

Ma Schäfer non si è limitato a dare il benservito alla benzina. Il manager ha anche riservato un trattamento gelido all’energia a idrogeno. Secondo il manager, le celle a combustione sono inefficienti, costose e l’idrogeno verde è merce rara. L’unica strada realistica per la decarbonizzazione dei veicoli di massa è, dunque, la piattaforma MEB+.



I piani sono già scolpiti nella pietra. Dopo la Volkswagen ID. Polo, che è prevista a circa 25.000 euro, arriverà la ID. Cross a metà del 2026 con un prezzo inferiore ai 35.000 euro. E per chi cerca qualcosa di ancora più accessibile, bisognerà attendere il 2027 per la ID. Every1, in qualche modo la vera erede della e-UP!, pensata per presidiare la fascia di prezzo più bassa.

