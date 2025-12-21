Nuova Peugeot 2008: ecco come potrebbe evolvere il design del SUV del leone

Nuova Peugeot 2008 è la futura generazione del celebre SUV compatto di Peugeot in arrivo nei prossimi anni. Il suo debutto non dovrebbe avvenire prima del 2028. Tra l’altro si vocifera di qualche rallentamento al suo sviluppo come a quello di altri modelli su piattaforma STLA Small proprio per la decisione di Stellantis di prevedere anche motori termici che a quanto pare in un primo momento non erano previsti. Tra questi forse anche un futuro modello di Alfa Romeo a cavallo tra Junior e Tonale.

Un video ipotizza quello che potrebbe essere lo stile della nuova Peugeot 2008 in futuro

Queste immagini che vi mostriamo sono un render realizzato non sappiamo da chi ma pubblicato sul canale YouTube Mahboub1 nei giorni scorsi e mostrano una interessantissima ipotesi su quello che potrebbe essere l’evoluzione dello stile di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma del leone ancora per molti anni. Come potete notare lo stile del SUV ipotizzato in questo render è più simile a quello delle ultime novità del brand ed in particolare attinge a piene mani alla concept car Peugeot Polygon che è stata svelata nei mesi scorsi rappresentando una sorta di vero e proprio manifesto di quella che sarà l’evoluzione di design delle future auto di Peugeot compresa anche la nuova Peugeot 2008.

La nuova Peugeot 2008 inizialmente doveva essere solo elettrica ma a quanto pare alla fine qualche ibrido ci sarà. Le vendite delle auto elettriche non vanno secondo previsioni e questo ovviamente costringe le case automobilistiche in Europa a modificare i propri piani per i prossimi anni. Le versioni elettriche saranno predominanti nella gamma del modello e disporranno della nuova generazione di batterie LFP (litio ferro fosfato), più economiche e con un prezzo più competitivo.

Advertisement

Sono previste batterie da 40 a 55 kWh, con un’autonomia fino a 500 km e potenze comprese tra 120 e 280 CV. Si prevede che raggiungerà i 4,35 metri di lunghezza. Il design esterno includerà un elemento di finitura nero che collegherà i fari, rendendo omaggio all’iconica Peugeot 505. Al momento su questo modello si sa ben poco, solo che arriverà dopo la Peugeot 208 che dovrebbe fornirci indicazioni più precise su quella che sarà la reale evoluzione del SUV compatto.