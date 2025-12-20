Xiaomi SU7, il restyling 2026 serve a salvare la berlina

Nel mercato cinese, dove un’auto invecchia più velocemente di uno smartphone (esempio non proprio casuale), Xiaomi sta già preparando il contrattacco. La celebre berlina elettrica SU7 riceverà un importante aggiornamento nel secondo trimestre del 2026, portando con sé modifiche al design, all’hardware e, purtroppo per il portafoglio dei clienti.

Si parla infatti di un aumento di prezzo confermato di circa 2.500 euro rispetto alla gamma attuale da 27.000 euro (con prezzo cinese convertito). Le immagini dei paparazzi confermano che il restyling prezioso di metà ciclo si concentrerà sull’efficienza. La griglia anteriore sarà rivista per migliorare l’aerodinamica, dato che ogni chilometro di autonomia in più conta. Tra le novità spiccano finalmente gli indicatori di angolo cieco integrati negli specchietti, una mancanza che sarebbe stata assurda in un’auto così tecnologica lanciata praticamente un anno fa.

Sotto la pelle, la vera rivoluzione riguarda l’architettura elettrica. La nuova SU7 adotterà una ricarica rapida 5C unificata su tutta la gamma, eliminando la confusione tra le versioni standard a bassa tensione e la variante Max da 800 V.

Anche il “cervello” della SU7 riceverà un trapianto. Si parla di una nuova piattaforma informatica per la guida assistita dotata di un chip aggiornato, anche se Xiaomi mantiene il più rigoroso riserbo sulle specifiche finali.

Però, mentre la tecnologia avanza, le vendite attuali hanno subito un colpo: dai 24.410 esemplari di luglio 2025 si è passati ai 12.520 di novembre. La colpa sembra essere del nuovo SUV YU7, che ha “cannibalizzato” i potenziali acquirenti della berlina, costringendo Xiaomi ad accelerare le consegne dei modelli attuali per fare spazio alla nuova generazione.

Se avete intenzione di acquistare l’attuale SU7, non ancora commercializzata in Europa ma attesa per il 2027, forse dovrete aspettare per quella più aerodinamica e con il nuovo chip. Almeno secondo quanto affermato in più sedi, il debutto italiano dovrebbe essere confermato con un’attesa di circa un anno.