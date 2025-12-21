Alfa Romeo Giulia Coupé: con una versione così la BMW M4 avrebbe avuto grossi problemi

Alfa Romeo Giulia Coupé è una versione che purtroppo è mancata nella gamma dell’attuale generazione della berlina di segmento D. Sono in molti a pensare che un modello di questo tipo avrebbe potuto contribuire ad aumentare la considerazione del brand nel segmento premium fornendo alla BMW M4 CS una rivale di alto livello che le avrebbe dato non pochi problemi. Purtroppo come sappiamo Alfa Romeo ha scelto di non prevedere altre varianti di Giulia compresa anche una versione Sportwagon che siamo sicuri avrebbe avuto un grandissimo successo.

Una Alfa Romeo Giulia Coupé così sicuramente sarebbe stata degna rivale di BMW M4 CS

Nonostante ciò a 10 anni dal suo debutto c’è chi ancora immagina come sarebbe potuta essere una Alfa Romeo Giulia Coupé. E’ questo il caso dell’artista digitale e designer indipendente cool.car.design che su Instagram ha pubblicato la sua personalissima ipotesi di quello che sarebbe potuto essere lo stile di questa versione di Giulia che probabilmente non avrebbe fornito un grosso contributo in termini di vendite e quote di mercato ma sicuramente avrebbe fatto bene al DNA e alla tradizione del marchio in un’epoca segnata dalla massima presenza sul mercato di SUV e crossover.

In questo render, la berlina del biscione è stata trasformata in una coupé a due porte con un’impostazione fortemente sportiva. Il frontale si distingue per un paraurti imponente, probabilmente applicato sull’elemento aggiornato, che incornicia la classica calandra Alfa Romeo, mentre il cofano integra prese d’aria funzionali. Anche i passaruota anteriori sono stati rivisti nel disegno, così come la sezione posteriore, caratterizzata da superfici più scolpite e volumi accentuati.

L’elemento che colpisce maggiormente in questa ipotetica Alfa Romeo Giulia Coupé è però l’ala posteriore di grandi dimensioni, ben inserita nel contesto del rendering e coerente con l’impostazione sportiva. A completare l’insieme ci sono uno spoiler a coda d’anatra integrato, minigonne affilate, un diffusore posteriore aggressivo e cerchi dal sapore racing. L’assenza del Quadrifoglio suggerisce che non si tratti della versione più estrema, che con il V6 biturbo garantirebbe prestazioni di altissimo livello. Tra le tante ipotesi viste negli anni, questa sicuramente spicca per equilibrio e carattere, risultando una proposta visivamente riuscita e credibile. Speriamo che la futura generazione di Giulia il cui arrivo potrebbe avvenire entro la fine del 2027 possa in parte soddisfare la voglia di coupè che molti alfisti hanno. Si dice infatti che l’auto pur rimanendo una berlina a 4 porte possa avere uno stile molto aerodinamico e coupeggiante. Staremo a vedere.