Fiat Tris: piccola peste torna a far danni

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, al salone dell’auto di Bruxelles 2026 che si terrà a gennaio Fiat Professional svelerà in anteprima europea la nuova 3 ruote elettrica per le consegne dell’ultimo miglio: Fiat Tris. Si tratta di un modello prodotta a Kenitra in Marocco che già da qualche tempo viene commercializzato con discreto successo in Nord Africa e adesso è pronta a far danni anche in Europa dove sarà erede diretta dell’Ape Piaggio.

Fiat Tris: l’elettrica a tre ruote pronta a conquistare anche l’Euroa dopo il Nord Africa

Fiat Professional sorprende tutti entrando in un territorio che profuma di storia e nostalgia, ma con uno sguardo decisamente rivolto al futuro. Con Fiat Tris, il marchio torinese presenta il suo primo veicolo a tre ruote, un modello che richiama inevitabilmente alla mente l’Ape Piaggio, simbolo della ripartenza italiana nel dopoguerra e mezzo iconico di un’azienda, la Piaggio, che in passato ha avuto legami con la famiglia Agnelli. Il Tris, però, non è un’operazione nostalgia: è una risposta concreta alle nuove esigenze della mobilità professionale.

Pensato per muoversi con agilità nei contesti urbani più congestionati, Fiat Tris è un veicolo compatto, pratico e soprattutto elettrico. È disponibile in tre varianti – cabinato, con pianale e con cassone – per adattarsi a utilizzi molto diversi tra loro: dalla logistica urbana alle consegne dell’ultimo miglio, fino ai servizi mobili e ai trasporti essenziali. Progettato dal Centro Stile di Torino e prodotto in Marocco, misura 3,17 metri di lunghezza e vanta un raggio di sterzata di appena 3,05 metri, ideale per vicoli stretti e manovre rapide.

Nonostante le dimensioni contenute, lo spazio di carico sorprende. Il Fiat Tris offre circa 2,25 metri quadrati utili e può trasportare un euro pallet, con una portata massima omologata di 540 kg e un peso totale a terra di 1.025 chilogrammi. Numeri che lo rendono un alleato concreto per chi lavora ogni giorno in città.

La scelta dell’elettrico è centrale. La batteria al litio da 6,9 kWh, la stessa utilizzata sulla Fiat Topolino, garantisce un’autonomia omologata di 90 chilometri, più che sufficiente per l’uso quotidiano professionale. La ricarica è semplice e accessibile: bastano una normale presa domestica e circa 3 ore e mezza per arrivare all’80%, mentre la carica completa richiede meno di cinque ore.

Il motore elettrico da 9 kW di potenza di picco e 45 Nm di coppia consente al Tris di raggiungere i 45 km/h. Dopo il Nord Aferica dunque il nuovo modello di Fiat si prepara a conquistare anche il vecchio continente.