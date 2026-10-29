Salta al contenuto
Menu

Alpina 7 in arrivo, potrebbe essere la M7 che BMW non ha voluto fare

Alpina 7 avvistata al Nürburgring: base M760 xDrive, V8 biturbo da 4,4 litri e più cavalli dei 570 di serie. Tutto quello che sappiamo.
Ippolito Viscontidi
Pubblicato
BMW M760 xDrive

È quasi una nuova espressione della BMW Serie 7. Per essere precisi, la base di cui parliamo è quella del restyling di metà ciclo della G70, in strada dalla metà del 2022 e debuttato da circa sei mesi. Chi detesta il linguaggio Neue Klasse ha potuto tirare un sospiro di sollievo: Monaco, infatti, ha scelto di restare su una linea evolutiva, e lo stesso varrà per la prossima X7.

Advertisement

Una M7 non ci sarà, perché al vertice della gamma siede la M760 xDrive, presentata a inizio mese, che riporta il V8 sull’ammiraglia del marchio. I dati completi restano nel cassetto, ma il biturbo da 4,4 litri dovrebbe erogare circa 570 cavalli, sette in più dei 563 della vecchia 760i.

BMW M760 xDrive

Per chi vuole di più e non ha voglia di bussare alla porta di un preparatore, la risposta si chiama Alpina 7. La belva con il marchio di Buchloe è stata sorpresa in alcuni test al BMW M Test Center, vicino al Nürburgring, completamente camuffata. Le voci la danno basata proprio sulla M760 xDrive: stesso V8, ma con potenza e coppia maggiori e prestazioni di tutto rispetto.

Advertisement

Si distinguono un paraurti anteriore inedito, una nuova doppia griglia a rene, minigonne dedicate e un posteriore ridisegnato, con quattro terminali di scarico. I cerchi multirazze sono quelli tipici di Alpina, ma quelli montati sul prototipo difficilmente finiranno sull’auto di serie. Attese le classiche tinte blu e verde, i loghi dentro e fuori, rivestimenti e finiture esclusive e, pare, luci diurne LED gialle. Possibili ritocchi anche a Panoramic iDrive, volante, selettore del cambio e sedili.

Sulla messa a punto, le abitudini di casa lasciano pochi dubbi. Telaio rivisto per tenere insieme tenuta in curva e comfort quotidiano, e un impianto frenante potenziato per domare la cavalleria extra.

Posteriore blu della BMW M760 xDrive

Ancora dubbi sul nome. Alpina Serie 7, Alpina 7 o un ritorno alla B7 della antenata? Poco cambia. Sarà la Serie 7 più ambita, al vertice della gamma in tutti i mercati. A Monaco, quanto tempo ci metteranno a rendersi conto che l’Alpina rischia di essere la vera Serie 7 M?

Advertisement
LinkedInWhatsAppFlipboard