Lancia Delta dei misteri, una Martini con soli 50 km percorsi in vendita: è il Sacro Graal?

Mentre il mercato delle youngtimer continua la sua ascesa inarrestabile, tanto che oggi non si trova una Lancia Delta che scenda a 50mila euro, online è apparso un annuncio che ridefinisce i concetti di follia collezionistica e i prezzi del vintage. Una Lancia Delta Martini è in vendita a (niente di meno che) 1,3 milioni di euro. E avete letto bene, ben più di un milione di euro.

La sportiva iconica degli anni Novanta è proposta da un privato a Segrate, vicino a Milano, che la definisce “nuova”. Le foto mostrano effettivamente una Delta immacolata, con addirittura il dettaglio del cellophane sulle portiere e un contachilometri che segna appena 50 km. Il venditore, orgogliosamente, dichiara: “Mai usata se non per ritirarla dal concessionario. Proprietario unico, prezzo non trattabile”.

Dietro a questa cifra astronomica ci sarebbero alcuni misteri che infittiscono il fascino, oltre che il rischio, dell’affare. La foto utilizzata nell’annuncio online, come correttamente segnalato da Everyeye, sarebbe stranamente identica a quella di una Delta Martini 5 Evoluzione del 1992 venduta tre anni fa sul portale Bring a Trailer, ma quell’esemplare segnava 168 km sul cruscotto.

Un utente su Facebook però sostiene l’esistenza del “Deltone nuovo” in vendita a Segrate, ricordando di aver seguito l’acquisto precedente a Bologna fino alla cifra pazzesca di 700.000 euro, prima di abbandonare l’asta. Questo utente aggiunge: “La macchina era nuova e li esposte il proprietario ne aveva due”.

Si tratta quindi della Delta Martini che è stata comprata a Bologna e poi, sempre dallo stesso proprietario, rimessa sul mercato raddoppiandone il prezzo? Non è dato saperlo. Ciò che è certo è che spendere tale cifra da un venditore privato è sempre un rischio che si aggiunge alla natura speculativa dell’investimento.

Attualmente, la media di mercato per una Delta Martini di questo tipo si aggira intorno ai 200.000 euro, ma il prezzo sale di molto a seconda delle condizioni, della versione, della rarità di questa (già per sé) icona dell’auto italiana. Questo annuncio oltre il milione di euro risulterebbe dunque totalmente fuori mercato. Ennesima dimostrazione, qui esagerata all’ennesima potenza, della follia del mercato delle usate di prestigio tra i brand italiani.