Torino festeggia l’arrivo della Fiat 500 Hybrid a Mirafiori

Torino ha accolto oggi un nuovo passo importante per la sua tradizione automobilistica con l’arrivo della Fiat 500 Hybrid, già in produzione nello storico sito di Mirafiori. Il modello segna un rilancio concreto per lo stabilimento, dove entro la fine dell’anno usciranno oltre 6.000 unità. Per sostenere questo ritmo crescente, è stato programmato l’avvio di un secondo turno produttivo a partire da marzo 2026, accompagnato dall’ingresso di circa 400 nuovi lavoratori. Parallelamente, sono iniziati gli interventi di rinnovamento della Palazzina Uffici, che contribuiranno alla modernizzazione dell’intero complesso industriale. L’insieme di questi investimenti rafforza il ruolo di Torino come centro strategico dell’automotive nazionale, capace di coniugare evoluzione tecnologica e una lunga tradizione manifatturiera.

L’arrivo della nuova FIAT 500 Hybrid e l’inizio dei lavori del nuovo Palazzo Uffici sono stati celebrati in un doppio evento



Il doppio evento ha visto la partecipazione di circa 200 persone, tra cui giornalisti, rappresentanti dell’industria nazionale e locale, rappresentanti sindacali e della società civile e dipendenti Stellantis. Tra le personalità istituzionali presenti, il Ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, il Presidente della Regione, Alberto Cirio e il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Ad accoglierli, il Presidente di Stellantis, John Elkann, l’Amministratore Delegato, Antonio Filosa, il Responsabile delle Attività Europee, Emanuele Cappellano, l’Amministratore Delegato del Brand Fiat e Responsabile Marketing Globale di Stellantis, Olivier François.

La nuova Fiat 500 Hybrid segna un momento di forte riconnessione con le radici storiche di Mirafiori e con la città di Torino, dove il viaggio di FIAT è iniziato e continua a evolversi. Il lancio di questo modello, celebrato con una serie di eventi dedicati, rappresenta molto più di una semplice presentazione: è un omaggio all’Italia popolare e alla creatività, all’ingegno e alla passione che da sempre caratterizzano il marchio. La 500 Hybrid, lanciata a Torino, incarna lo spirito di una città che ha saputo fondere tradizione e innovazione, diventando simbolo di una mobilità accessibile a tutti.

Olivier François, CEO del marchio Fiat e Responsabile Marketing Globale di Stellantis, ha dichiarato: “La 500 è molto più di un’auto: è un simbolo di creatività, passione e italianità. Con la nuova 500 Hybrid vogliamo offrire una mobilità che unisce tradizione e futuro, celebrando l’Italia popolare e il legame unico tra FIAT, Torino e Mirafiori. Questo modello rappresenta la nostra visione di un’auto accessibile, sostenibile e capace di emozionare, proprio come la città che la ospita”.

Prodotta nello storico stabilimento “Carrozzerie” all’interno del comprensorio di Mirafiori, la nuova 500 Hybrid è disponibile nelle versioni Hatchback, 3+1 e Cabrio, con tre allestimenti distintivi – POP, ICON e LA PRIMA – e nella serie speciale “TORINO”, un omaggio esclusivo alla città che da sempre è la casa di FIAT. La 500 Hybrid si distingue per il design rinnovato, il comfort migliorato e le tecnologie intelligenti, confermandosi un’icona senza tempo e aprendo un nuovo capitolo nella storia di FIAT, all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione.

L’unico luogo in cui la giornata poteva iniziare era l’Office Building, la sede più simbolica di Mirafiori, emblema di innovazione, lavoro e passione automobilistica. La ristrutturazione dell’Office Building Mirafiori, nell’ambito del programma europeo grEEn campus per trasformare i luoghi di lavoro attraverso progetti innovativi, sostenibili e collaborativi, risponde alle nuove esigenze di un’industria automobilistica moderna, senza perdere il legame con la sua storia. Mirafiori è una delle tre sedi coinvolte in questo programma; le altre sono Poissy, in Francia, e Rüsselsheim, in Germania.

L’intervento si estende su una superficie di 61.000 m² e si articola su cinque piani fuori terra adibiti a uffici e due piani interrati. Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione della facciata, lunga 200 metri e rivestita in pietra del Finale, e all’installazione di 1.670 nuove finestre, per garantire interni luminosi e confortevoli.

Il progetto mira a realizzare un edificio con un bilancio energetico annuo positivo, grazie all’integrazione di pannelli fotovoltaici e di un sistema centralizzato intelligente per la gestione dell’energia. L’obiettivo è raggiungere le più avanzate certificazioni di sostenibilità ed ecocompatibilità, con elevati standard di efficienza energetica e una significativa riduzione delle emissioni di CO₂. In questo modo, il Palazzo Uffici Mirafiori si prepara a diventare un modello di innovazione responsabile, capace di preservare lo spirito del passato e di interpretare al contempo le sfide del futuro.

John Elkann, Presidente di Stellantis, ha dichiarato: “La giornata di oggi rappresenta un nuovo slancio per Torino e Mirafiori, luoghi simbolo della nostra storia e del nostro futuro. Con la ristrutturazione dell’edificio uffici e il lancio della nuova Fiat 500 Hybrid, celebriamo la capacità di FIAT di innovare rimanendo fedeli alle proprie radici, per contribuire allo sviluppo sostenibile e alla crescita della città che ha dato i natali all’automobile italiana”.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha aggiunto: “Il rilancio di Mirafiori e la produzione della 500 Hybrid sono la prova concreta della volontà di Stellantis di investire nell’Italia e nelle sue eccellenze. Questo progetto integra innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone”.