La Mercedes-AMG CLE Cabriolet si aggiorna: sarà la più bella di sempre

Capita spesso con AMG. Ci si avvicina a dare un’occhiata alla nuova creatura Mercedes, si legge bene, e si scopre che il motore V8 è di qualcun altro.

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La CLE Cabriolet avvistata in fase di test è infatti la versione 53, non la 63. I terminali di scarico tradiscono tutto data la forma quadrata che significa V8, ma questa non ce li ha. Sotto il cofano c’è il sei cilindri in linea da 3,0 litri, che nell’attuale configurazione spinge 443 CV e una coppia di 413 libbre-piedi. Numeri rispettabili, ma non quelli che farebbero battere il cuore agli appassionati Mercedes.

Il restyling, comunque, c’è, Mercedes lo sta distribuendo su tutta la gamma con la gradualità di chi non vuole fare notizia, ma vuole farsi notare. All’anteriore arrivano le luci diurne a forma di stella, il logo dell’azienda reso elemento stilistico, che ormai campeggiano su quasi ogni modello della casa. Griglia e prese d’aria inferiori vengono riviste, quanto basta per giustificare il confronto tra il modello uscente e il nuovo.

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Anche il posteriore cambia. I fanali con il logo a stella sono ora visibili con chiarezza. Si aggiunge una barra luminosa a LED nel portellone del bagagliaio e il paraurti riceve nuove finiture attorno ai terminali di scarico, insieme a un diffusore aggiornato.

La CLE, ricordiamolo, è nata pochi anni fa per colmare lo spazio tra la Classe C e la Classe E, un’operazione di razionalizzazione della gamma che ha portato Mercedes a un modello coupé e cabriolet di medie dimensioni.

Il capitolo più interessante, però, è quello che questa cabriolet non incarna. Con il restyling, AMG introdurrà una CLE 63 con il V8 biturbo da 4,0 litri capace di circa 600 CV, la CLE più potente mai prodotta. Primato destinato a durare pochissimo, il tempo necessario all’arrivo della Mythos, progetto su cui AMG sta disseminando indizi da mesi.

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La cabriolet che si è mostrata nei test è un’altra storia. Bella, aggiornata, con un frontale che regge bene il confronto persino con la rivale bavarese, la M4, almeno finché il Neue Klasse non cambierà le carte in tavola.