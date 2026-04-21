Il V8 inaspettato: Mercedes-AMG prepara il colpo finale sulla CLE

Mercedes-AMG sta preparando qualcosa che, in un’epoca in cui si parla quasi solo di kilowatt e autonomia, sembra un atto sovversivo. Parliamo di un motore V8 da 4,0 litri con albero a gomiti piatti, doppio turbocompressore, circa 660 CV e oltre 800 Nm di coppia. Benvenuti nella CLE 63 Mythos.

Advertisement

La coupé CLE ha debuttato nell’estate del 2023, con il compito non banale di sostituire contemporaneamente Classe C e Classe E in carrozzeria a due porte. Dicembre dello stesso anno, arriva la CLE 53 AMG con il sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, generatore di avviamento integrato, sospensioni elettroniche a 48 volt e 449 CV, 560 Nm, 600 con overboost. Un’auto già seria. Ma evidentemente non abbastanza.

Advertisement

Le foto del prototipo raccontano quello che i comunicati stampa non dicono ancora. Paraurti anteriore ridisegnato con una presa d’aria che occupa quasi tutta la larghezza del muso, barre verticali che percorrono l’intera apertura, un’estetica che non cerca il consenso, lo impone. La griglia del radiatore rimane quella della 53, ma i passaruota allargati fanno capire immediatamente che sotto c’è qualcosa di diverso.

Sul cofano del bagagliaio compare un spoiler vistoso; al posteriore, i terminali di scarico sono i doppi angolari da 63, quelli che chi conosce AMG riconosce senza bisogno di leggere il badge.

Questa CLE 63 sarà il secondo capitolo della serie Mythos, la linea esclusiva lanciata da Mercedes con la PureSpeed Roadster di fine 2024, limitata a 250 esemplari. La CLE 63 dovrebbe avere numeri di produzione ancora più contenuti.

Advertisement

La presentazione ufficiale di questa CLE è attesa entro fine 2026. Nel frattempo, Mercedes ha scelto di muoversi su un altro binario: proprio da pochissimo ha debuttato la nuova Classe C elettrica. Due filosofie, una casa. Il mercato ringrazierà entrambe, ma chi vuole il V8 sa già da quale parte stare.