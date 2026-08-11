Mercedes-AMG prepara un crossover elettrico ispirato alla GT 4 porte: le prime immagini

Mercedes-AMG ha diffuso le prime immagini ufficiali del crossover elettrico che affiancherà la nuova GT 4 porte, presentata nel maggio 2026. Il modello sarà la seconda vettura di serie sviluppata sull’architettura AMG.EA, progettata espressamente per le elettriche ad alte prestazioni del marchio di Affalterbach. Il nome definitivo e la data della presentazione non sono ancora stati annunciati, ma i prototipi stanno affrontando i collaudi su strada dalla fine del 2024, segno che il suo debutto è imminente.

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Mercedes-AMG, prime immagini ufficiali del nuovo crossover elettrico

Le fotografie mostrano una carrozzeria ancora coperta, lasciando però emergere proporzioni molto differenti da quelle di un SUV tradizionale. Il frontale appare alto e largo, mentre il tetto scende verso una coda inclinata che avvicina il modello al mondo dei crossover coupé. La vettura sembra concepita soprattutto per le prestazioni sull’asfalto piuttosto che per i percorsi fuoristrada impegnativi, come lasciano intuire l’assetto piuttosto basso e le carreggiate ampie sottolineate da passaruota pronunciati.

Il legame stilistico con la GT 4 porte è visibile soprattutto nelle firme luminose. Davanti compaiono elementi a forma di stella reinterpretati in modo più sottile, mentre dietro si intravede una grafica estesa orizzontalmente. La maggiore altezza della carrozzeria e le superfici più muscolose potrebbero rendere il disegno del frontale più equilibrato rispetto a quello della berlina, ma per una valutazione completa bisognerà attendere immagini senza camuffature.

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Mercedes-AMG ha confermato l’impiego della piattaforma AMG.EA, senza però fornire dati su batteria, autonomia, potenza o numero di motori. Non è quindi possibile affermare che il crossover riprenderà integralmente la configurazione della GT 63 4 porte, dotata di tre unità elettriche a flusso assiale e capace di sviluppare fino a 860 kW, equivalenti a 1.169 CV.

La GT permette comunque di capire quale livello tecnologico possa raggiungere la nuova architettura. Il sistema lavora a 800 volt, utilizza celle cilindriche raffreddate direttamente e supporta una potenza di ricarica massima di 600 kW. Sulla quattro porte Mercedes-AMG dichiara un passaggio dal 10 all’80 per cento in circa undici minuti, ma prestazioni e tempi del futuro SUV potrebbero cambiare in base a massa, aerodinamica e taratura.

Il teaser conferma dunque che il secondo modello elettrico sviluppato autonomamente da AMG sta entrando in una fase più avanzata. Restano ancora da conoscere denominazione, autonomia, caratteristiche meccaniche e calendario commerciale, dettagli che determineranno quanto questo crossover sarà vicino alla GT 4 porte e quanto, invece, avrà una personalità tecnica propria.