Lancia Stratos IMSA GT: declinazione sconosciuta del mito | Video

La Lancia Stratos IMSA GT non è conosciuta da tutti, ma ha il suo fascino magnetico. Anche se la versione da rally gode di un’immagine e di una storia nettamente più nobili, pure questa merita una narrazione. In un video pubblicato su YouTube da NM2255 possiamo ammirarla mentre danza fra i cordoli della pista di Varano de Melegari, dopo un restauro completo, voluto da Girardo & Co.

Come emerge dai fotogrammi, l’accelerazione è selvaggia. Si vede che i circuiti sono il suo regno. Qui il V6 Made in Maranello, dopato dalla sovralimentazione, libera con forza la grande energia custodita in corpo. Ogni ripresa è una vera delizia per i sensi.

L’esemplare protagonista del cortometraggio fu usato spesso nelle competizioni automobilistiche dell’International Motor Sports Association. Fra i suoi terreni espressivi, la 24 Ore di Daytona, la 12 Ore di Sebring e la 6 Ore di Watkins Glen, solo per citarne alcuni dei più prestigiosi.

La potenza massima della Lancia Stratos IMSA GT dovrebbe essere di circa 560 cavalli, ma non abbiamo riferimenti precisi per l’esemplare immortalato nel video. I frame ci consentono di fare un tuffo nel passato e di tornare a respirare, anche se in forma diversa, la magia della Lancia Stratos, un’auto da corsa mitica, con oltre 50 anni di vita sulle spalle.

La coupé torinese, prodotta dal 1973 al 1976, divenne una regina dei rally, con successi a ripetizione nelle gare della specialità, dove guadagnò tre Campionati del Mondo consecutivi nel 1974, 1975 e 1976. Il vigore prestazionale è annunciato dalle forme taglienti disegnate da Marcello Gandini per Bertone. Sembra un cuneo ruotato, di grande fascino stilistico. Ogni elemento della tela espressiva profuma di carisma.

Sotto il cofano posteriore pulsa un motore V6 da 2.4 litri, inizialmente derivato da quello della Dino 246. Questo propulsore, di matrice Ferrari, erogava una potenza considerevole, specie nelle versioni da corsa, pensate per i rally, suo mondo d’elezione. Nel video pubblicato da NM2255 e realizzato in collaborazione con @Italiansupercarvideo, di vede all’opera, sulla pista di Varano de Melegari, una Lancia Stratos IMSA GT.

Battezzata “The Duck“, per i suoi accostamenti cromatici, la vettura in esame è in pratica una HF Gruppo IV unica nel suo genere, pensata per le gare USA. La nascita dell’esemplare risale al 1976, ma la trasformazione secondo le specifiche del campionato d’oltreoceano in cui trovò impiego risale all’anno dopo.

Nel corso della sua vita, questa “belva” ha avuto soltanto due proprietari. In tempi recenti è stata riportata ai vecchi fasti, dopo un lungo periodo di abbandono, che ne aveva svilito la nobiltà. Ora l’auto splende come ai periodi migliori, con la sua livrea Giallo Fly e gli interni blu. Un accostamento che ha dato spunto al nomignolo affettuosamente affibbiato al modello.

A differenza delle sorelle più note, entrate a buon diritto nella storia del motorsport, questa vettura non prese forma per affrontare le prove speciali dei rally. Altri i suoi terreni di elezione, nello specifico allestimento. L’obiettivo era quello di farla danzare con grande efficacia fra i cordoli dei circuiti degli Stati Uniti d’America, nell’ambito della serie IMSA.

L’acquisto, da nuova, di questa Lancia Stratos avvenne a cura di un ricco imprenditore dell’Oklahoma, concessionario Ferrari in quell’area del mondo ed erede dell’industria petrolifera Anatoly “Toly” Arutunoff. Al momento dello shopping era ancora un’auto stradale, ma poi prese connotati diversi, per proiettarla negli insoliti impegni agonistici.

La conversione alle specifiche per gare di endurance del Gruppo IV fu eseguita da Automobiles International Incorporated in Oklahoma. Il lavoro avvenne in costante contatto con gli specialisti europei del marchio torinese. La Lancia Stratos IMSA GT è una versione da corsa, ultra-rara e potentissima, della iconica vettura da rally, che dominò le prove speciali in tutti i contesti agonistici.

Nella veste in esame fu adattata alle specifiche della classe GT americana (IMSA), con aerodinamica più estrema e motore ulteriormente potenziato. Alcuni adattamenti si colgono nella carrozzeria. Furono sviluppati per ottenere maggiori livelli di deportanza, utili soprattutto sulle piste più veloci della categoria statunitense.

Qui la Lancia Stratos IMSA GT seppe catalizzare l’attenzione del pubblico, perché la fama del modello era giunta pure dall’altra parte dell’Oceano. Anche a Varano de Melegari l’interesse nei suoi confronti è stato particolarmente alto, per la rarità e per la specificità dell’opera. Il video odierno è un prezioso ricordo di quella esperienza. Buona visione!

Fonte | Girardo & Co.