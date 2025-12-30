Fiat è stata Platinum sponsor della Athens Fashion Week 2025

Fiat ha lasciato una forte impronta all’Athens Fashion Week 2025. Le principali sfilate si sono svolte presso l’ex Manifattura Tabacchi, mentre l’evento di chiusura, il prestigioso Gala Show di Vasilis Zoulias, ha avuto luogo al Glyfada Golf, confermando la capacità del marchio di coniugare innovazione, stile e cultura italiana anche nel contesto della moda internazionale.

Fiat ha allestito uno stand boutique dedicato alla nuova 600, in stile moderno e fotografico

In qualità di Platinum Sponsor dell’evento, FIAT ha dialogato con il mondo della moda e del design contemporaneo, attraverso un’esperienza ispirata alla filosofia della Dolce Vita e allo stile italiano unico che la caratterizza.

Nell’ex Manifattura Tabacchi, il marchio italiano ha allestito uno stand boutique dedicato alla nuova 600, in stile moderno e fotografico. Il photobooth, appositamente progettato con i colori della modella, fungeva da punto di riferimento per i visitatori, così come le borse appositamente progettate e distribuite.

Advertisement

La presenza di FIAT ha raggiunto il suo culmine al Gala Show di Vasilis Zoulias al Glyfada Golf, dove erano presenti sia la FIAT 600 che la Grande Panda, Auto dell’Anno per la Grecia nel 2026. Le auto hanno incorniciato l’evento con il loro raffinato design italiano, sottolineando l’inscindibile legame di FIAT con la moda, la creatività e lo stile di vita moderno.

Partecipando all’Athens Fashion Week 2025, FIAT ha ribadito con forza la sua identità di brand che trascende l’automotive, unendo tecnologia e funzionalità quotidiana a design raffinato, estetica elevata e cultura italiana. L’evento ha sottolineato come la casa torinese sappia integrare innovazione e stile, affermandosi non solo come marchio di auto, ma come icona culturale capace di dialogare con il mondo della moda, esprimendo valori di eleganza, creatività e praticità riconoscibili a livello globale.