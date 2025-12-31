Ferrari 250 GT SWB Competizione: la perfezione da corsa | Video

La Ferrari 250 GT SWB Competizione è una delle migliori granturismo da corsa di tutti i tempi. Un video di Girardo & Co. regala agli appassionati la possibilità di viverne la magia, in una dimensione dinamica. Teatro dell’azione non è una pista, ma una strada di tutti i giorni. Anche se il conducente sfrutta in minima parte il potenziale dell’auto, le emozioni che ne derivano sono della miglior specie.

Molto intriganti i fotogrammi del filmato, conditi da superbe musicalità meccaniche, destinate a fissarsi nel cuore. La tentazione di rivedere le scene proposte dal video si materializza ogni volta che le immagini giungono al capolinea.

La Ferrari 250 GT SWB Competizione è una delle “rosse” più iconiche e seducenti di tutti i tempi. Coniuga la disarmante bellezza dei tratti firmati da Pininfarina a un motore da antologia, che esprime la sua vigorosa potenza con note sonore della miglior specie. Al vertice il suo comportamento dinamico, per un prodotto d’eccellenza, che seppe brillare sui campi di gara di tutto il mondo.

Advertisement

Innumerevoli le vittorie messe a segno nelle sfide internazionali dalla Ferrari 250 GT SWB Competizione, che ha saputo onorare al meglio la reputazione della casa di Maranello, al cui rafforzamento ha sicuramente concorso. L’esemplare protagonista delle riprese ha svolto un ruolo importante in questo ambito. Diversi i successi guadagnati nel corso degli anni, ma qui non vogliamo fare una narrazione del suo palmares.

La ricetta della “rossa” in esame era molto competitiva. I risultati raccolti sul campo danno il miglior conforto empirico all’assunto. Sotto il cofano anteriore libera la sua energia un motore V12 da 3.0 litri di cilindrata, con angolo di 60 gradi fra le bancate, alimentato da 3 carburatori doppio corpo Weber 40 DCL/6 o 46 DCF/3 oppure da 6 carburatori doppio corpo Weber 38 DCN.

Advertisement

Questo cuore, firmato da Gioacchino Colombo, eroga 280 cavalli di potenza massima. Siamo 40 unità oltre la versione stradale, di cui era un’affinamento racing. L’energia propulsiva giunge sulle ruote posteriori con il supporto di un cambio sincronizzato a quattro rapporti, che garantisce ottime doti di manovrabilità e tenuta.

Screen shot da video YT Girardo & Co. from Tom May / Salterns Media

Nell’allestimento standard, quindi non Competizione, la Ferrari 250 GT SWB, in realtà 250 GT Berlinetta Passo Corto, è ancora più elegante. Questa sportiva prese forma in un’epoca di grande romanticismo, in cui mezzi del genere potevano appagare al meglio il conducente, sia su strada che in pista, regalando i vertici prestazionali in entrambi i contesti.

Advertisement

Con lei si possono ottenere tempi sorprendenti fra i cordoli dei circuiti, ma anche riconoscimenti al top, come i premi best in class, nei più prestigiosi concorsi d’eleganza del pianeta. Possiamo definirla come un’auto da corsa in abito da sera, usabile con tuta e casco o con lo smoking. Sublime la sua versatilità, che l’ha consegnata alla leggenda.

Questa “rossa” è un mito nel mito del “cavallino rampante”. L’esordio in società della Ferrari 250 GT SWB avvenne al Salone dell’Auto di Parigi del 1959. Nella capitale francese catturò subito l’attenzione di tutti. Il pubblico fu conquistato dalla forza del suo carisma. All’efficienza dinamica del modello concorre il telaio a traliccio di tubi in acciaio, che regalava congrui livelli di robustezza nel suo periodo storico.

Advertisement

L’interasse di 240 centimetri fu scelto per una migliore maneggevolezza rispetto alla 250 Tour de France. SWB sta proprio a sottolineare il passo corto, essendo l’acronimo di Short Wheel-Base. Ancora oggi questa vettura fa sognare. In pista continua a difendersi bene nelle gare per auto storiche, mentre nei raduni e nelle altre uscite conquista sempre gli sguardi di tutti, con la forza delle sue alchimie stilistiche e delle vibranti melodie meccaniche del suo cuore.

Se un’auto dovesse essere scelta per rappresentare l’arte, la Ferrari 250 GT SWB potrebbe concorrere ad un posto nell’Olimpo. Basta guardare i fotogrammi del video per rendersi conto del suo splendore, che si amplifica dal vivo. A Maranello hanno firmato un capolavoro, che emoziona a 360 gradi. La visione del breve filmato consente di tuffarsi in una dimensione sensoriale senza paragoni. Buon divertimento!