Kia EV4, indiscrezioni dell’abitacolo: la coreana è l’anti Tesla Model 3?

Anche questa volta i soliti paparazzi sono stati di fondamentale importanza per avvicinarci a sufficienza a un prototipo della nuova Kia EV4. L’obiettivo? Catturare alcune immagini dell’abitacolo e provare a scoprire quale design e quali tecnologie si celano all’interno nella futura coreana anti Tesla Model 3.

Il nuovo modello Kia presenta un ampio schermo widescreen montato sul cruscotto, che si estende dal montante del lato conducente fino alla console centrale. Si prevede, quindi, che il sistema di infotainment e il cruscotto digitale abbiano entrambi una diagonale di 12,3 pollici. Tra questi, la casa automobilistica coreana ha inserito un display più piccolo per il controllo della climatizzazione, che dovrebbe misurare 5,3 pollici.

Altre caratteristiche note sul versante tecnologico includeranno il controllo vocale basato su intelligenza artificiale ChatGPT, permettendo agli utenti di gestire diverse funzioni dell’auto senza dover andare a interagire con schermi o pulsanti. Saranno presenti anche funzioni come l’integrazione wireless per smartphone, un pad di ricarica senza fili, illuminazione ambientale e interna a LED, e contestualmente anche l’utilizzo materiali sostenibili.

La nuova Kia EV4 avrà, inoltre, pulsanti sensibili al tocco, come dimostrato dalle recenti foto spia. Anche il volante è visibile, dotato di vari pulsanti su entrambi i lati dell’airbag. La parte superiore del cruscotto era coperta, solo una piccola porzione del pannello della porta sul lato del conducente è visibile.

Sappiamo però che l’EV3 utilizza caratteristiche simili, e l’EV4 si basa sulla stessa architettura. Entrambe le vetture sfruttano la piattaforma E-GMP, che supporta anche l’EV6 e l’EV9, oltre ad altri modelli Hyundai e Genesis. Si pensa che l’EV4 utilizzerà un sistema elettrico a 400 volt, anziché a 800 volt. Secondo alcune fonti, i propulsori potrebbero essere condivisi con l’EV3.

La Kia EV4 sarà disponibile con una configurazione a motore singolo, probabilmente intorno ai 200 CV per le versioni base. Potrebbero essere in fase di sviluppo anche configurazioni a doppio motore, che potrebbero rappresentare la scelta ideale per chi vuole maggior potenza. La Kia EV4 arriva come diretta concorrente della Tesla Model 3 al momento del suo debutto, previsto tra qualche mese.