Audi porta ChatGPT sulle proprie auto con infotainment MIB 3

L’intelligenza artificiale di tipo generativo (e non solo) si sta diffondendo a macchia d’olio e anche diverse automobili iniziano a integrare il celebre modello sviluppato da OpenAI, ovvero ChatGPT. Dopo le auto Volkswagen ora è il turno di quelle Audi che utilizzano l’infotainment MIB 3.

L’intelligenza artificiale a bordo delle Audi

Grazie a Microsoft Azure OpenAI Service la casa automobilistica tedesca ha previsto l’integrazione di ChatGPT sulle proprie auto. È un vero e proprio aggiornamento del sistema di infotainment con il quale sarà possibile utilizzare la propria voce per la gestione dell’automobile. L’aggiornamento arriverà entro la fine dell’anno e consentirà a circa due milioni di automobili Audi di interagire con la propria vettura sfruttando il linguaggio naturale.

L’aggiornamento interesserà le Audi prodotte dal 2021 che prevedono la piattaforma d’infotainment MIB 3. Per le Audi nuove, invece, come la Q6 e-tron, ChatGPT sarà fornito tramite il servizio Cerence Chat Pro come un’estensione dell’assistente vocale di Audi.

Con l’integrazione di ChatGPT si migliorano notevolmente le potenzialità di controllo dell’auto senza l’utilizzo delle mani. L’infotainment, certo, così come il navigatore, ma anche il sistema di climatizzazione e l’opportunità di interagire con ChatGPT per pianificare il viaggio, prevedere soste improvvise a seconda delle località limitrofe al proprio tragitto, consultare le previsioni meteo e tutta una serie di funzionalità molto interessanti.

Un aspetto importante da sottolineare, e sempre molto controverso quando si parla di intelligenza artificiale, è quello legato alla sicurezza. Tanto le domande poste a ChatGPT quanto le sue risposte verranno cancellate entro 30 giorni così da evitare possibili rischi e utilizzi impropri.