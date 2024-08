Tesla Model 3, arriva la versione economica: ecco cosa cambia

Tesla ha introdotto in Messico una variante più accessibile della Model 3. Questa versione viene offerta al prezzo di 749.000 pesos, equivalenti a circa 38.000 euro. Si tratta di un costo inferiore di circa 4.000 euro rispetto al prezzo di vendita in Italia, dove la vettura è commercializzata a circa 41.990 euro. Ovviamente, per un prezzo minore, bisogna pur rinunciare a qualcosa.

Tesla Model 3, la versione low-cost offre meno dotazioni per un risparmio di 4.000 euro

Rispetto alla Model 3 “standard”, questa versione propone sedili nella sola colorazione grigia, elimina lo schermo per i passeggeri posteriori, che viene sostituito da una presa d’aria e due porte USB-C. Il volante e i sedili non sono riscaldati e l’illuminazione interna è disponibile nella sola tonalità bianca. Tutto qui, si tratta di “optional” a cui si può fare a meno per un risparmio di 4.000 euro?

Propulsore e autonomia restano quelli del modello “standard”, ovvero 438 km di percorrenza massima con una singola carica, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e velocità massima di 201 km/h. Inoltre, stiamo parlando dell’auto elettrica più efficiente in assoluto grazie alla sua batteria LFP, dunque possiamo dire che il prezzo proposto è più che onesto per ciò che offre (considerando anche la concorrenza).

Se questo test dovesse registrare ottimi risultati, la versione economica della Model 3 potrebbe sbarcare anche in altri mercati, Italia inclusa. Sarebbe un’ottima mossa per la casa automobilistica guidata da Elon Musk, che negli ultimi mesi ha registrato vendite al di sotto delle aspettative, che però vede una Model 3 leggermente in aumento grazie alla versione Highland, introdotta sul mercato lo scorso anno.

A registrare numeri deludenti sicuramente la Model Y, che si prepara ad arrivare sul mercato in vesti rinnovate. La nuova Juniper dovrebbe proporre novità per lo più estetiche, mirate anche per migliorare l’aerodinamica e, di conseguenza, l’autonomia del SUV elettrico. Un elemento inedito sarà la striscia LED posteriore che andrà a collegare i gruppi ottici, che presenteranno un design rinnovato.