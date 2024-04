Kia EV3, il concept del CUV elettrico si farà

Crossover Utility Vechicle (CUV): questa la categoria cui appartiene il concept della Kia EV3 che la casa automobilistica sudcoreana ha annunciato di iniziare, verso la fine dell’anno, la produzione. È un SUV dalle forme più simili a quelle di una station wagon o di una berlina; una via di mezzo tra una EV6 e una EV9.

La KIA EV3 tra tecnologia, design e praticità

L’EV3 nasce come un modello di CUV elettrico compatto in cui praticità e gioia alla guida si integrano alla perfezione. È il frutto di quella filosofia di design di Kia Opposited United per cui coniugare aspetti solo apparentemente in contrasto tra loro.

Diversi elementi di design richiamano proprio la Kia EV9 come il profilo squadrato che caratterizza la carrozzeria, i cerchi in lega con un particolare look hi-tech e i gruppi ottici affilati. Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali su quanto la vettura ufficialmente prodotta sarà diversa dal concept originario è utile rifarsi a questo per capire quali sono gli obiettivi di Kia.

È nell’abitacolo che la Kia EV3 esprime il meglio di sé con un ambiente eclettico nel quale, anche qui, si fondono elementi in contrasto tra loro. L’abitacolo è orientato a offrire ampio spazio per supportare lo stile di vita attivo dei passeggeri quando arrivano a destinazione. I sedili prevedono un design ergonomico e l’utilizzo di materiali ecosostenibili che integrano tavolini girevoli orientabili (sia nella posizione che nella lunghezza e nell’angolazione). Forse non tutti questi elementi rimarranno nella vettura che verrà prodotta (e che potrebbe non chiamarsi EV3) ma l’obiettivo di realizzare un abitacolo divertente e bello da vivere restano alla base della filosofia di Kia per questa vettura.

Gli interni della Kia EV3, infatti, vogliono favorire, grazie a un’illuminazione soft e alle forme accattivanti e affusolate delle superfici del cruscotto, il benessere emotivo donando una sensazione visiva capace di adattarsi a ogni viaggio.

Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche si ipotizza che la Kia EV3 utilizzi l’architettura a 800 V che consente ricariche ultraveloci. Alcune indiscrezioni riferiscono che sarà disponibile sia in una versione con motore singolo che una con doppio motore, uno per ogni asse. Sul prezzo non ci sono conferme o anticipazioni ma dovrebbe avere un prezzo di partenza non superiore ai 30000€ per la versione base e di circa 40000€ per la versione top di gamma.

Quello della EV3 è solo uno dei tanti modelli che nei prossimi mesi e anni dovrebbero essere ufficialmente presentati e prodotti. C’è attesa per i furgoni PV5 e PV7 alimentati a batteria, di una Sorento turbodiesel (che si discosterebbe un po’ dai piani di elettrificazione del brand) così come della EV2 e della EV4. Per il futuro possiamo sicuramente attenderci da Kia numerose novità.