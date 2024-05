Kia, annunciata la data della presentazione ufficiale per la EV3

Kia ha svelato la data di uscita ufficiale della EV3, l’attesissimo crossover compatto coreano, ennesima dimostrazione di forza nell’elettrificazione del marchio. A partire dal 23 maggio, la EV3 si prepara a sfidare rivali importanti tra oriente e occidente. Si pensi a crossover come l’Alfa Romeo Junior o la Volvo EX30 nello stesso segmento della EV3.

Aspettando il lancio ufficiale, Kia ha rilasciato alcune immagini teaser che permettono di osservare un po’ meglio il design del nuovo crossover. Prendendo ispirazione dai modelli Kia più grandi, come l’EV9, la EV3 sfoggia un look squadrato e moderno che certamente si farà notare sulla strada. Sul frontale ci sono i caratteristici fari a “boomerang” di Kia, elemento distintivo del marchio, ed ulteriore dettaglio che veste l’auto con un aspetto aggressivo e sportivo. Il cofano a conchiglia e i passaruota neri completano l’estetica robusta della EV3.

Al posteriore troviamo luci orizzontali che si integrano perfettamente al portellone, creando un’elegante linea luminosa che rende la EV3 riconoscibile anche al buio. La telecamera per la retromarcia è posizionata al centro, mentre il logo Kia è appena sotto, a completare il design posteriore essenziale.

Kia ha già confermato che la EV3 sarà dotata dell’illuminazione “Star Map”, un elemento distintivo del marchio che proietta un motivo a stelle sulla superficie sottostante la vettura quando le portiere vengono aperte. Questo dettaglio, senza dubbio affascinante, contribuisce a creare un’atmosfera davvero suggestiva immaginandone un uso serale.

L’abitacolo della EV3, in linea con l’idea green della casa automobilistica coreana, dovrebbe utilizzare materiali riciclati. Kia, però, non ha ancora rilasciato immagini degli interni, ma possiamo aspettarci un ambiente spazioso, confortevole e all’avanguardia. Basandoci sugli altri modelli della gamma, dovrebbe essere presente il sistema di infotainment di ultima generazione per connettività e gestione delle informazioni ai massimi livelli.

La EV3 potrebbe adottare la configurazione a motore singolo della Kia EV5, con una potenza di 215 CV e una batteria da 58 kWh. Un modello GT, se arriverà alla produzione, potrebbe arrivare a circa 300 CV, offrendo prestazioni ancora più elevate. Il prezzo della EV3 dovrebbe aggirarsi intorno ai 28mila euro, posizionandola in modo competitivo nel segmento dei crossover elettrici compatti.