Kia EV6: restyling 2024 in arrivo, ecco le prime immagini

Kia prepara un importante aggiornamento per la sua EV6 elettrica. Il nuovo look trae ispirazione dal concept EV9 e promette un’esperienza di guida ancora più appagante. Ecco quali sono le novità estetiche e le anticipazioni sulle dotazioni tecnologiche.

Kia EV6: design rinnovato e tecnologia all’avanguardia per un futuro elettrico

Kia EV6 si sta preparando a sfoderare un nuovo stile più sportivo e influenzato comunque dal concept EV9. A poche settimane dalla presentazione ufficiale, le prime immagini stanno confermando un design decisamente evoluto, con fari diurni completamente rinnovati a LED ultrasottili e una barra luminosa posteriore ridisegnata da zero. Come anticipato, l’ispirazione arriva dal SUV a sette posti EV9, già ampiamente conosciuto e ammirato per il suo stile futuristico e la sua tecnologia all’avanguardia.

Ma il restyling non si limita solamente alla parte estetica del veicolo. L’EV6, infatti, dovrebbe essere dotata di un sistema di infotainment all’avanguardia, mutuato dall’EV9, con un “triplo display panoramico” composto da due schermi da 12,3 pollici e uno più piccolo da 5,3 pollici. Questo nuovo sistema mira ad offrire un’esperienza di guida nel suo complesso più intuitiva e connessa, rendendola ancora più piacevole.

E non è tutto. È possibile che la batteria venga resa più potente, andando a seguire l’esempio della gemella Hyundai Ioniq 5, per raggiungere un’autonomia ancora maggiore di quella attuale. Questo permetterebbe di viaggiare più a lungo e lontano senza dover ricaricare troppo frequentemente, un vantaggio decisamente importante per chi è alla ricerca di un’auto elettrica che sia pratica e versatile allo stesso tempo.

Nei piani rientra il miglioramento anche di aspetti come la stabilità, l’agilità e la silenziosità, che come abbiamo già visto è accaduto sulla Ioniq 5. Queste modifiche mirano a rendere l’EV6 un’auto ancora più piacevole da guidare, sia per uscite veloci in città che su lunghi tragitti.

Come abbiamo ormai capito, il restyling della Kia EV6 rappresenta un deciso passo in avanti verso l’importante percorso di elettrificazione del marchio. Infatti. Entro il 2026, l’obiettivo è quello che la gamma Kia si arricchisca di ben sei modelli elettrici su misura per il mercato europeo.

Oltre all’EV6 e all’EV9, la scaletta prevede la progressiva messa a punto anche della EV3 nel 2024, l’EV4 e l’EV5 nel 2025 e l’EV2 nel 2026. Questa ampia gamma di modelli elettrici darà la possibilità a Kia di soddisfare le varie esigenze di un pubblico sempre più ampio e differente, in modo da affermarsi come protagonista chiave nel panorama della mobilità elettrica del futuro.

Con un design decisamente più audace, tecnologia all’avanguardia e un’ampia gamma di modelli in arrivo, Kia si posiziona senza grosse difficoltà come un marchio innovativo e attento alle diverse esigenze dei propri clienti. Il futuro della mobilità è elettrico e Kia è pronta a guidarlo.