Kia e Hyundai, il curioso caso dell’altissimo numero di furti

Quando si eseguono studi e statistiche su un determinato argomento c’è bisogno di un territorio di studio, un campione possiamo dire, molto ampio. Il riferimento per rendere un argomento non solo solido ma anche credibile al pubblico è senza dubbio il caso studio. Non dobbiamo stupirci, quindi, se spesso certe notizie prendono ad esempio un avvenimento osservato negli Stati Uniti che, praticamente, ha la popolazione dell’Unione europea. E non saranno felici di questo dato le coreane Kia e Hyundai.

Per molti anni, i pick-up massicci, i bestioni americani, sono stati i veicoli più rubati negli States. Ma non è più così. I modelli Kia e Hyundai dominano la amara classifica del 2023 dei veicoli più rubati, secondo un rapporto del National Insurance Crime Bureau, un’organizzazione che collabora con le compagnie assicurative per analizzare, studiare e contrastare frodi e furti.

L’organizzazione ha sottolineato che proprio i video sui social media che evidenziano le vulnerabilità di certi veicoli (ah, benedetto internet!) potrebbero aver aiutato il gruppo di persone sbagliato: i ladri. I consumatori hanno visto forse altri video sui social.

Secondo il rapporto dell’organizzazione, la classifica impietosa “premia” le coreane come le più rubate. Andando nel dettaglio, le Hyundai Elantra sono state rubate oltre 48.000 furti, seguite dalle Hyundai Sonata con oltre 42.000 furti. La Kia Optima si è classificata terza, con oltre 30.000 furti.

Scendendo dal podio troviamo il primo bestione americano, che ha anche il suo notevole valore, lo Chevrolet Silverado 1500 con 23.721 furti, a seguire ancora una coreana con le Kia Soul: 21.001 furti. In ordine, scendendo nella top ten: Honda Accord: 20.895 furti, Honda Civic: 19.858 furti, Kia Forte: 16.209 furti, Ford Serie F150: 15.852 furti, Kia Sportage: 15.749 furti.

L’elenco è radicalmente cambiato rispetto al 2011, quando c’era quasi certamente un pick-up americano tra i primi tre modelli (e negli anni a seguire). Secondo un rapporto di Insurify, una piattaforma di confronto tra agenzie assicurative, i furti di veicoli Hyundai e Kia sono aumentati di oltre dieci volte negli ultimi 15 anni rispetto ai tre anni precedenti (quindi ai primi anni Duemila).

Sembra che la mancanza di immobilizzatori antifurto in molti veicoli Hyundai e Kia sia la causa principale di questa tendenza. Le case automobilistiche coreane hanno concordato un’azione da 145 milioni di dollari per risarcire i proprietari di auto rubate. Si prevede che un giudice dia l’approvazione finale quest’estate. Hyundai e Kia vogliono certamente migliorare la sicurezza dei loro veicoli e assistere i proprietari colpiti dai furti. L’influenza dei social media su questo fenomeno resta importante. D’altronde, non l’abbiamo voluto noi un mondo iperconnesso?