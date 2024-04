Kia K5 2025 tra restyling, aggiornamenti e un prezzo invitante

La Kia K5, elogiata più volte per il suo design accattivante arriva forse con uno dei più interessanti rapporti qualità-prezzo. La coreana si rinnova per il 2025 con un look esterno aggiornato, interni rivisitati e un nuovo motore aspirato. La vera sorpresa, però, sarà il prezzo, uno degli elementi importanti per andare alla conquista dell’Europa tra le berline di medie dimensioni. Kia ha deciso di mantenere la K5 accessibile, con un listino prezzi che rimane vicino a quello del 2024.

La K5 proposta per il 2025 sfoggia un frontale ridisegnato con nuovi fari a LED e una griglia più aggressiva. Il posteriore è stato aggiornato, grazie ai nuovi gruppi ottici e un paraurti dall’animo più sportivo. In generale, il design della Kia K5 appare più moderno e raffinato.

Ma sono gli interni la vera novità. Questi, infatti, sono stati completamente rinnovati. La Kia K5 offrirà materiali di qualità superiore e un design più moderno ed ergonomico. La plancia avrà un nuovo touchscreen da 12,3 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il quadro strumenti è digitale e personalizzabile, i sedili sono più comodi e danno maggiore supporto.

Il nuovo motore aspirato sotto il cofano della Kia K5 2025 è un 2,5 litri, che sostituisce il precedente turbo da 1,6 litri. Il nuovo propulsore eroga 191 cavalli con prestazioni migliorate e consumi più contenuti. Per gli amanti degli allestimenti più “spinti”, rimane disponibile la GT-Line con il motore da 2,5 litri turbo e 290 cavalli di potenza.

Kia K5 2025 prezzo presunto del my25

Il prezzo, come dicevamo, resta invariato nonostante i numerosi miglioramenti. La versione base LXS dovrebbe essere inferiore ai 30 mila euro (negli States, infatti, sarà proposta a 28.145 dollari). È tempo di calcoli e raffronti monetari: mentre la GT-Line FWD costa $ 29.145, la versione EX ha un prezzo di partenza di $ 35.645, mentre la sportiva K5 GT costa $ 34.245. Con questi prezzi la Kia K5 2025 si presenta come una delle auto potenzialmente più interessanti sul mercato dell’anno che verrà.