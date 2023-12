Kia EV3, cosa sappiamo sul SUV elettrico in arrivo nel 2024?

Stavolta si fanno le cose in grande, visto che la nuova Kia EV3 adotterà il design dei modelli più capienti visti con EV5 ed EV9. La gamma di SUV elettrici dell’azienda si fa sempre più ricca e con il subcompatto in arrivo per il 2024, le intenzioni dell’azienda sono quelle di offrire le grandi dimensioni viste proprio con l’EV9 a un prezzo più accessibile.

Cosa sappiamo sul nuovo SUV elettrico?

Innanzitutto, il prezzo è una delle cose ormai note. Il costo della Kia EV3 dovrebbe infatti essere intorno ai 30 mila dollari. Non mancano però le novità anche per quanto riguarda l’estetica. Il design sarà molto più moderno mentre gli interni saranno rivolti alla sostenibilità e all’alta tecnologia. Il nuovo modello è stato presentato in anteprima al concept EV3 durante l’EV Day Event della casa automobilistica lo scorso ottobre e successivamente ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti al LA Auto Show di novembre. Benché si trattasse solo di un concept, le foto spia circolate sul web mostrano che il design sarà sostanzialmente fedele al modello presentato.

Si tratta di un look futuristico e al tempo stesso caratterizzato da linee taglienti. Non mancheranno però le modifiche, probabilmente rivolte soprattutto sulla grafica LED, sugli specchietti ingranditi e sulla scelta dei materiali per le finiture esterne. Non sono state ancor rivelate le misure della Kia EV3, ma sappiamo che sarà lunga 4,4 metri. Sarà circa 20 centimetri quindi più piccola dell’EV5, che invece misura circa 4,6 metri. Offrire un SUV con un prezzo più competitivo è senza dubbio una scelta allettante, e non mancheranno i competitor ispirati a tale iniziativa. Ad esempio, abbiamo visto come anche Toyota sia intenzionata a marciare sulla strada del risparmio con il prossimo Urban SUV. I suoi competitor principali, a seconda del mercato, però probabilmente saranno Volvo EX30 , Peugeot E-2008 e altri SUV subcompatti elettrici.

Kia EV3, cosa sappiamo?

Per quanto riguarda l’abitacolo, abbiamo detto che Kia stavolta si concentra sull’ecosostenibilità, concetto particolarmente in voga in questo periodo. Il concept di Kia EV3 presentava interni minimalisti ma futuristici decorati con materiali di derivazione vegetale e strutture in fibra naturale. Probabilmente tra le modifiche vedremo invece la console centrale e un design più convenzionale per il volante. Questione tech; ci saranno doppi schermi da 12,3 pollici e un sistema di infotainment con aggiornamenti via etere (OTA).

Inoltre, l’EV3 dovrebbe ereditare l’ultima versione della suite ADAS di Kia, nota come “AutoMode”, che consente funzionalità di guida semi-autonoma in determinate condizioni. L’auto dovrebbe aver un singolo motore elettrico, ma potrebbe essere presentata anche una versione più potente con doppi motori elettrici e funzionalità di trazione integrale. Le opzioni batteria per l’EV3 potrebbero includere le unità da 58 kWh e 77,4 kWh.