Kia Ceed si prepara a lasciare spazio a un’erede con motore termico

Sebbene la maggior parte delle ultime novità di Kia sia ormai 100% elettrica, il marchio coreano non intende puntare tutto su una sola carta. Il prossimo modello destinato ad arrivare sul mercato europeo, infatti, non sarà elettrico, ma termico. Si tratta della nuova Kia K4, la compatta che prenderà il posto della Ceed dopo quasi vent’anni di carriera.

Kia K4 prende il posto della Ceed: in arrivo la compatta con motore termico

Per gli appassionati questo nome suonerà familiare: la K4 è stata infatti presentata lo scorso anno ed è già in vendita in alcuni mercati internazionali, tra cui gli Stati Uniti. La differenza è che in Europa arriverà soltanto nella versione hatchback, mentre altrove è disponibile anche come berlina. Non è escluso che in futuro venga introdotta anche una variante station wagon, attualmente in fase di sviluppo.

Dal punto di vista stilistico, la nuova Kia K4 riprende il linguaggio di design più recente della casa automobilistica, con un cofano lungo, linee scolpite e una firma luminosa moderna. Il tetto flottante ne sottolinea il profilo, anche se complessivamente il modello si presenta più sobrio rispetto alla EV4, dal look più audace e divisivo.

All’interno spicca la tecnologia, con due schermi da 12,3 pollici dedicati rispettivamente a strumentazione e infotainment, affiancati da un terzo display da 5,4 pollici per la climatizzazione. Quanto al bagagliaio, questo offre 438 litri di capacità, leggermente superiore a quello della EV4.

La scelta di proporre la K4 con motori termici è una mossa strategica, poiché evita di sovrapporsi alla EV4 e permette a Kia di rivolgersi anche a chi non è ancora pronto al passaggio al 100% elettrico. Al lancio, previsto per la fine del 2025, saranno disponibili un 1.0 T-GDI da 115 CV e un 1.6 T-GDI declinato nelle versioni da 150 e 180 CV. In un secondo momento arriverà anche un’inedita variante ibrida, probabilmente con tecnologia mild hybrid, i cui dettagli restano per ora riservati.

La commercializzazione inizierà quindi nel 2025, mentre la station wagon non sarà disponibile da subito. La versione ibrida, invece, dovrebbe debuttare nel corso del 2026, completando così l’offerta della nuova compatta Kia.