Lancia Thema: dai social arriva la sua erede per sognare la rinascita

Lancia Thema è stata per molto tempo l’ammiraglia di Lancia e molti ancora oggi la rimpiangono. In un momento di grandi dubbi e incertezze sul futuro del marchio sui social i fan della casa italiana continuano a sognare l’arrivo di una erede di questo storico modello nonostante al momento tutto sia in dubbio nel futuro del brand compreso il ritorno della Lancia Delta, che invece fino a qualche tempo fa sembrava certo.

L’erede di Lancia Thema è l’auto che molti tra i fan del marchio vorrebbero rivedere

Su Instagram nei giorni scorsi nella pagina Save Lancia è stato pubblicato un render ribattezzato Lancia Kotron in cui viene immaginato quello che potrebbe essere lo stile di una futura ammiraglia della casa piemontese erede della Lancia Thema ma anche di altre auto storiche come la Thesis e la Kappa. Come dice lo stesso post di Instagram in cui è stata pubblicata questa immagine, da tempo Lancia non propone una ammiraglia nella sua gamma ma alla fine sognare non costa nulla. Di certo un modello di questo tipo rappresenterebbe una sorta di riscatto alla Thema originale dopo la non particolarmente riuscita ultima generazione che alla fine altri non era che una Chrysler 300 ricarrozzata.

La Kotron di questo render sarebbe secondo alcuni perfetta come erede della Lancia Thema. La vettura è caratterizzata da una carrozzeria blu intenso, con superfici pulite e tese che trasmettono eleganza e modernità. Il frontale è basso e affilato, dominato da una reinterpretazione contemporanea dello scudo Lancia, integrato in una calandra sottile e luminosa. I gruppi ottici anteriori sono sottili e orizzontali, con una firma luminosa tecnologica che enfatizza la larghezza del veicolo.

La fiancata mostra una linea di cintura fluida e cerchi in lega di grande diametro, dal disegno raffinato e sportivo. Il tetto scuro crea un elegante effetto bicolore, mentre le superfici vetrate sono rastremate e dinamiche. L’auto è ambientata in uno spazio architettonico minimale, con pavimentazione riflettente e volumi in cemento, che valorizzano il carattere premium e futuristico del concept, come tipico dei render condivisi su Instagram dalla pagina Save Lancia.

Insomma sicuramente un’ipotesi molto interessante e suggestiva che si spera possa fungere da ispirazione per futuri modelli del marchio anche se al momento ci crediamo poco. Difatti il brand sembra puntare su altri tipi di veicoli per risollevare le sue sorti e da un certo punto di vista la cosa sembra avere molto senso dato che le grandi berline classiche ormai non hanno più molto mercato. Dunque largo ai SUV come la nuova Lancia Gamma che debutterà nella seconda metà del 2026 e altri modelli più appetibili. Si parla anche del possibile arrivo di un nuovo crossover compatto che potrebbe prendere il posto della nuova Delta ma al momento sono solo voci.