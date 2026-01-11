Stellantis, Cappellano: “Le auto sotto i 15.000 devono ritornare”

Interessanti dichiarazioni da parte di Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer per Enlarged Europe & European Brands e numero uno di Stellantis Pro One dal Salone dell’auto di Bruxelles. Il dirigente del gruppo automobilistico ha parlato delle auto da meno di 15.000 euro che in Europa sono praticamente sparite ma che secondo lui devono assolutamente ritornare essendo una priorità per il suo gruppo e per il mercato in generale. L’auto popolare rimane fondamentale per l’azienda guidata dal CEO Antonio Filosa ma un aiuto importante deve arrivare dagli incentivi, ancora meglio se europei, senza i quali diventa difficile riportare sul mercato auto economiche.

Le auto da 15.000 euro devono assolutamente tornare in Europa secondo Emanuele Cappellano di Stellantis

Emanuele Cappellano ha poi anticipato le strategie future della sua azienda dicendo che Stellantis nei prossimi anni lancerà 25 nuovi modelli tra nuove auto e restyling. L’obiettivo sarà quello di incentrare le future attività del gruppo su prodotto e cliente. Il dirigente non è sceso però nei dettagli in quanto il CEO Filosa sta ancora preparando il nuovo piano industriale che verrà svelato nei prossimi mesi. Ovviamente qualche preoccupazione rimane a causa del disallineamento tra le normative europee e le richieste dei clienti e ricorda che il recente pacchetto di misure previste per l’auto dall’UE non risolve quelli che sono i problemi più urgenti del settore nel nostro continente.

Antonio Filosa, Adolfo Urso ed Emanuele Cappellano

Cappellano ha poi confermato che nei prossimi anni Stellantis adotterà un approccio multi energia dato che il mercato non è ancora pronto per il passaggio al solo elettrico. Quindi non ci sarà solo full electric, ma anche soluzioni ibride e REEV. Puntare su un’unica tecnologia, avverte, rischia di ridurre l’offerta di vetture alla portata dei clienti e di accrescere la dipendenza industriale dalla Cina. Da qui l’appello a Bruxelles per maggiore elasticità nel breve periodo sugli obiettivi di CO2 e, soprattutto, per tempi decisionali rapidi, perché la criticità è già attuale.

Sul dossier Leapmotor, il manager ha ribadito il valore della partnership, rilevante sia sul piano commerciale sia su quello tecnologico, evitando però anticipazioni su possibili modelli condivisi. Capellano resta ottimista sul 2026, dopo un 2025 poco brillante, grazie all’arrivo sul mercato di modelli chiave come Fiat 500 Hybrid e Jeep Compass e ai nuovi lanci. Insomma dichiarazioni molto interessanti che anticipano quello che si verificherà nei prossimi mesi e che ovviamente aumenta la curiosità attorno alle scelte che saranno effettuate dal nuovo CEO di Stellantis.