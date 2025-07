Dubbi sulla roadmap: Jaguar Land Rover e i continui ritardi nei veicoli elettrici di lusso

Nel 2020, Jaguar Land Rover (JLR) aveva annunciato con entusiasmo il debutto di una Range Rover completamente elettrica previsto per settembre di quell’anno, costruita sulla piattaforma MLA. Tuttavia, la presentazione venne subito rinviata a novembre, segnando il primo di una serie di posticipi. Più recentemente, la casa britannica aveva comunicato che la nuova Range Rover elettrica sarebbe arrivata entro la fine del 2025, questa volta su una piattaforma aggiornata chiamata MLA-Flex. Si può guidare solo il prototipo.

Advertisement

Secondo un recente articolo di The Guardian, anche questa roadmap è stata nuovamente rivista: le consegne del veicolo elettrico sono state spostate all’anno prossimo, con la possibilità di ulteriori ritardi. Secondo il quotidiano britannico, Jaguar Land Rover ha già informato i clienti che il lancio effettivo della Range Rover elettrica slitterà almeno al 2026, mentre anche la versione definitiva del concept Type 00 di Jaguar, svelato lo scorso anno, ha subito un ritardo di alcuni mesi.

Advertisement

Questo nuovo SUV elettrico di Jaguar, che doveva rappresentare il secondo veicolo elettrico del marchio, è quindi passato in secondo piano rispetto ad altre priorità. La domanda sorge spontanea: perché tutti questi rinvii?

Mentre Range Rover continua a vendere modelli a motore termico, Jaguar ha scelto una strategia più radicale, puntando esclusivamente sull’elettrico. The Guardian suggerisce che Jaguar Land Rover stia semplicemente prendendo tempo per eseguire ulteriori test e soprattutto per stimolare una domanda di mercato ancora debole.

Questa situazione non riguarda solo JLR: anche marchi di lusso come Bentley, Lamborghini e Ferrari hanno posticipato i loro progetti elettrici, citando una domanda insufficiente e sfide di mercato simili. A complicare ulteriormente il quadro ci sono le politiche commerciali statunitensi, con tariffe doganali variabili e normative ambientali sempre più stringenti in Europa.

Advertisement

Il percorso di Jaguar Land Rover verso l’elettrificazione non è stato semplice, e i continui ritardi hanno già inciso economicamente sull’azienda. In questo contesto, introdurre un modello elettrico non perfetto in un mercato ancora poco maturo sarebbe rischioso e potenzialmente più costoso. Tuttavia, si tratta solo di una pausa temporanea: nonostante la Velar elettrica sia stata spostata oltre aprile 2026, i piani per la Range Rover full-size elettrica, così come per altri modelli come la Defender elettrica attesa nel 2027, restano vivi e confermati. Almeno fino al prossimo rinvio.