Hyundai non è certo conosciuta per i fuoristrada puri. Nella sua gamma attuale compaiono solo alcuni allestimenti XRT dal look più avventuroso e, scavando nel passato, si trova il Terracan, uno dei pochi modelli davvero orientati all’off-road. Nessuno di questi, però, si avvicina all’ultimo modello mostrato a Los Angeles: il prototipo CRATER, un concept che anticipa un vero 4×4 progettato nel centro tecnico californiano della casa automobilistica coreana e pensato per interpretare i desideri del pubblico americano.

Hyundai presenta il prototipo CRATER, nuovo fuoristrada 4×4

Il prototipo CRATER rappresenta un taglio netto con tutto ciò che Hyundai ha fatto finora. Qualche dettaglio richiama l’attuale linguaggio stilistico, soprattutto nell’illuminazione esterna, ma il resto sembra provenire da un marchio completamente diverso. L’idea è quella di evolvere la filosofia degli allestimenti XRT, aumentandone resistenza e capacità. Modelli come IONIQ 5, Santa Cruz o Palisade trasmettono un certo spirito outdoor, ma nessuno arriva ai livelli estremi di questo concept.

Il prototipo è basato su una piattaforma monoscocca compatta, caratterizzata da angoli d’attacco e uscita molto pronunciati, protezioni inferiori pesanti, cerchi esagonali da 18 pollici dal design ispirato a impatti meteoritici e giganteschi pneumatici off-road da 33 pollici. Il tetto ospita una struttura modulare dedicata all’illuminazione supplementare con firma luminosa a pixel, a cui si aggiungono spazi per attrezzatura e accessori. Spiccano anche i cavi che collegano cofano e tetto, una soluzione classica per proteggere l’auto dai rami durante la guida sui sentieri.

Non mancano dettagli originali. I ganci esterni possono diventare apribottiglie e le telecamere laterali sono estraibili per trasformarsi in torce o in videocamere portatili. Hyundai non ha ancora rivelato nulla sul sistema di propulsione, ma non sarebbe sorprendente l’adozione di una piattaforma elettrica derivata dalla famiglia IONIQ.

Per quanto riguarda l’abitacolo, c’è spazio per un design ricchissimo di elementi scenografici. I sedili avvolgenti adottano imbottiture tridimensionali e cinture di sicurezza a quattro punti. Il parabrezza diventa un enorme display con informazioni proiettate su tutta la sua larghezza, eliminando ogni schermo convenzionale. L’ambiente è impreziosito da motivi ispirati alle cinghie da arrampicata, luci interne arancioni, una struttura tipo roll-bar e un volante squadrato con tasti dedicati alla guida in fuoristrada.

Tra gli elementi più curiosi spuntano un pannello di pixel animati sul cruscotto, comandi tattili ispirati agli ingranaggi meccanici, blocchi dei differenziali, sistemi avanzati di gestione della trazione, strumenti analogici come bussola e altimetro, oltre a dotazioni da campo come estintore, kit di primo soccorso e un altoparlante Bluetooth estraibile.

Hyundai vuole mostrare fino a dove può spingersi con design e idee e capire come reagisce il pubblico americano a un progetto tanto estremo. Se un giorno dovesse diventare un modello di serie, potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per il marchio, molto diversa da quella a cui siamo abituati.