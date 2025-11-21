Hyundai IONIQ 6 N, il pacchetto 2026 spaventosamente ricco

La divisione performance di Hyundai, Hyundai N, non è preoccupata dall’arrivo della nuova Mercedes CLA AMG 2026, una concorrente di ferro sul fronte del powertrain. Con l’avvicinarsi del debutto nelle concessionarie della rinnovata IONIQ 6 N per il 2026, il marchio coreano ha svelato un pacchetto aerodinamico meticolosamente progettato per essere a prima vista brutale.

Dopo aver sorpreso tutti con un restyling estetico che ha trasformato il frontale della berlina elettrica, ora la IONIQ 6 N rasenta l’estremo grazie a un kit focalizzato sulle prestazioni. Tutti i componenti, realizzati in CFRP (plastica rinforzata con fibra di carbonio) per ridurre il peso e ottimizzare l’aerodinamica, non sono affatto mere decorazioni, ma migliorano significativamente le prestazioni alle alte velocità, trasformando la IONIQ 6 N in uno dei modelli elettrici più dinamici.

Il pacchetto “N Performance” include uno spoiler anteriore, minigonne laterali, un diffusore posteriore e, soprattutto, un imponente spoiler sostenuto da due grandi montanti. Gli specialisti aerodinamici hanno fatto in modo che tutto funzionasse perfettamente per generare la necessaria deportanza aerodinamica, fondamentale per evitare che un’auto da 650 CV si sollevi dall’asfalto.

L’installazione non richiede modifiche. Il gigantesco spoiler posteriore (acquistabile anche separatamente a quasi 2.900 euro) è dotato di un sistema di regolazione a tre posizioni che, al massimo angolo, garantisce tra 208 e 275 chilogrammi di deportanza alla velocità massima di 257 km/h. Con l’intero pacchetto installato, la deportanza totale generata sale a 305 chilogrammi.

Il costo totale dell’intero kit è di circa 6.400 euro. Per completare l’esperienza da pista, Hyundai N offre anche altri accessori premium, come cerchi in lega forgiati da 20 pollici (bianchi o neri) e pastiglie freno Ferodo speciali progettate per l’uso in circuito. Non mancano tocchi interni come il volante rivestito in pelle con indicatore blu a ore 12, battitacco in fibra di carbonio e un bracciolo centrale rivestito in scamosciato.

La IONIQ 6 N, veicolo elettrico con due potenti motori e 650 CV di pura brutalità, diventa così davvero selvaggia. Ma l’autonomia massima non è all’altezza di tali cavalli. Però, diciamolo, chi pensa all’autonomia mentre sta per staccare il tempo sul giro?