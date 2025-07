La nuova Honda N-One e: arriva in Europa, la piccola elettrica tenta il colpaccio

Forse non tutti conoscono il mondo delle Kei Car, ma queste microvetture ultracompatte, nate per le strade affollate del Giappone, rappresentano una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire la mobilità urbana. Ogni anno, in patria, se ne vendono centinaia di migliaia grazie al loro design intelligente, alle dimensioni contenute e a una straordinaria efficienza. Ora, questo fenomeno potrebbe varcare i confini del Sol Levante e fare il suo ingresso ufficiale in Europa, partendo proprio dalla nuova Honda N-One e:, recentemente avvistata a Londra.

Advertisement

Il modello Honda in questione è una utilitaria full electric progettata per essere agile, economica e perfettamente adatta alla città. In Giappone, però, la N-One risulta quasi un’icona: la prima generazione risale al 2012, mentre l’attuale versione è stata introdotta nel 2020. La sigla “e:” indica inevitabilmente la sua alimentazione completamente elettrica, ed è proprio questa la configurazione che Honda intende proporre al mercato europeo.

Advertisement

Secondo le prime indiscrezioni, la Honda N-One e: offrirà un’autonomia di circa 270 km secondo il ciclo WLTC, che potrebbe ridursi leggermente nel più rigoroso WLTP europeo. Dotata di tecnologia V2H (Vehicle-to-Home), sarà in grado, almeno in Giappone, di fornire energia elettrica all’abitazione, trasformandosi di fatto in una piccola centrale mobile.

Un altro possibile punto di forza sarà la presenza della modalità One Pedal Drive, che consente di guidare utilizzando quasi esclusivamente l’acceleratore, recuperando energia in frenata. Una funzione, questa, che molte auto elettriche dovrebbero adottare di serie.

Honda non ha ancora ufficializzato la data di arrivo per il mercato europeo, ma è confermato che in Giappone debutterà nell’autunno 2025 con le varianti L e N. Se tutto andrà secondo i piani, questa Kei car 100% elettrica potrebbe diventare un’alternativa concreta a modelli come la Dacia Spring o la Hyundai INSTER, in primis grazie alle dimensioni compatte, efficienza cittadina e tecnologia smart.