Honda WR-V tra gli eventi del prossimo Salone dell’Auto di Tokyo

Non manca molto al prossimo Salone dell’Auto di Tokyo, evento che si terrà nella capitale nipponica dal 12 al 14 gennaio prossimo. E per l’occasione Honda a sformato quello che è il suo schieramento. A spiccare su tutte ci sono il WR-V Field Explorer Concept e l’Accord e:HEV Sports Line.

Avventura ed esplorazione

Con il modello Field Explorer, Honda sembra puntare dritto verso l’avventura. Il modello WR-V è sostanzialmente la versione economica dell’Elevate. Il SUV in questione gode di costi inferiori grazie alle specifiche costruite in India. L’auto arriverà dall’India al Giappone a partire da marzo, ma come detto ne avremo già un assaggio all’evento di Tokyo in programma tra un paio di settimane. I concept sono sempre affascinanti, ma questa volta si parla di un modello che non rimarrà solo un prototipo, bensì sarà una valida alternativa a chi vuole accaparrarsi un SUV senza spendere troppo.

Il clou del concept è la nuova griglia con scritta Honda e tre luci di posizione a LED, abbinate ai fendinebbia gialli. Altre modifiche rispetto alla WR-V standard (che secondo molti ha un design fin troppo anonimo) includono le ruote nere montate su pneumatici fuoristrada, le minigonne laterali protettive e il portapacchi. Il SUV è dotato di motore a benzina da 1,5 litri che genera 119 CV al quale si abbina un cambio CVT che aziona le ruote anteriori. L’altro veicolo di punta di Honda è invece l’Accord e:HEV Sports Line. Si tratta di una versione sportiva della berlina. L’auto sarà lanciata in patria in primavera esclusivamente con propulsore ibrido.

Honda al Salone di Tokyo, non solo WR-V

Come detto, WR-V e Accord rappresentano le portate principali, ma la vetrina di Honda non si limiterà a queste due vetture. Infatti, la gamma di veicoli personalizzati Honda a Tokyo includerà anche le versioni modificate della Honda Civic Type R Mugen Gr.A e Gr.B. noltre, la casa automobilistica mostrerà anche un totale di 8 modelli da corsa provenienti da diversi tipi di categorie di sport motoristici. Ci sarà infine un’altra misteriosa e inedita macchina da corsa che verrà sfoggiata durante l’evento, il cui nome al momento è il provvisorio Joy Resistance. Essa si basa sulla Civic e sarà dotata di propulsore ibrido. Ancora pochi giorni e finalmente ne sapremo di più.