L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo, ma a quanto pare ogni rivoluzione porta i suoi pro e i suoi contro. Le auto consigliate dal chatbot utilizzato da Chevrolet, infatti, non sembrano giocare a favore della casa di General Motors. Tra i consigli nessuna vettura a marchio Chevy, ma solo prodotti rivali.

L’innocenza dell’intelligenza artificiale

a quanto pare stavolta l’AI utilizzata da Chevrolet e basata su ChatGPT le si è ritorta contro. Potremmo dire che l’intelligenza artificiale in questo caso è stata innocente come un bambino, anche se i più maliziosi diranno semplicemente che si è ha fatto il lavoro di una talpa che si è infiltrata tra le schiere del nemico. L’esperimento è stato condotto negli States. Gli utenti hanno infatti chiesto al software presente all’interno della piattaforma di Chevrolet delle auto consigliate. Ebbene, il chatbot il Rivian R1T e il Ford F-150 Lightning erano rinomati per la loro abilità fuoristrada, l’autonomia impressionante e la capacità di traino. Nemmeno una parola invece per la Silverado EV della casa.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale si sta dimostrando utile anche per il mondo dei motori, se è vero che l’AI permetterà di creare auto in pochi mesi. A quanto pare però per Chevrolet si è invece rivelato alquanto controproducente. L’AI non si è limitata a Ford e Rivian, ma è andata anche oltre. Ha infatti aggiunto che marchi come Lexus, Toyota e Honda sono spesso citati per la loro grande affidabilità e affidabilità a lungo termine. Inoltre, ha elogiato la BMW Serie 5, la Mercedes-Benz Classe E, l’Audi A6 e la Genesis G80.

Auto consigliate, meglio chiedere all’AI?

Sulla piattaforma di Chevrolet c’è l’opzione doppia, è possibile infatti ricevere assistenza da un umano, oppure chiedere al chatbot che usa ChatGPT di Open AI. Molti utenti trovano decisamente più divertente parlare con l’AI, ma dopo queste rivelazioni probabilmente troveranno lo strumento anche più sincero. In particolare, l’AI ha elogiato BMW Serie 3 come berlina veloce, in quanto affidabile e piacevole da guidare. Per quanto riguarda invece gli esclusivi veicoli elettrici, ha risolto con una brillante recensione della Tesla Model 3, affermando che si tratta di una delle migliori scelte del settore.

A questo punto, alcuni utenti hanno deciso di andare più sul preciso, al fine di scoprire perché non citasse mai le vetture della casa. Le è stato quindi chiesto un confronto tra la Ford Mustang, la Dodge Challenger e la Camaro della Chevy. In questo caso si è limitata a descrivere i punti di forza delle tre auto, senza spingere l’utente verso quella del marchio di casa. Alla fine GM è stata costretta a rilasciare un comunicato nel quale specifica che questi chatbot sono offerti da terze parti e quindi gestiti in modo indipendente:

“I recenti progressi nell’intelligenza artificiale generativa stanno creando incredibili opportunità per ripensare i processi aziendali in GM, nelle nostre reti di concessionari e oltre. Apprezziamo sicuramente il modo in cui i chatbot possono offrire risposte che creano interesse quando vengono forniti una serie di suggerimenti, ma è anche un buon promemoria dell’importanza dell’intelligenza umana e dell’analisi con i contenuti generati dall’intelligenza artificiale”.