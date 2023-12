Auto più costose di sempre, rifacciamoci gli occhi con queste supercar

Stavolta c’è davvero ben poco da dire, se non che questi dieci modelli rappresentano il non plus ultra del lusso. Stiamo parlando delle auto più costose di sempre, una carrellata con la top ten delle vetture considerate il top tra le super car. E del resto basta vedere alcune marche protagoniste per capire di cosa stiamo parlando.

Una classifica per uomini facoltosi

Chiamatele supercar, o con il sinonimo più in voga di recente hypercar, quelle che stiamo per vedere sono vetture potenti, veloci e anche lussuose e molto costose, che in pochi possono permettersi di comprare. Insomma, rifatevi gli occhi con questa classifica che sicuramente non lascerà indifferenti gli amanti dei motori. Ecco le auto più costose di sempre e, probabilmente, anche le più belle.

Aston Martin Valour – $1.5 milioni

Mclaren Elva – $1.7

Czinger 21C – $1.7

Ferrari Monza – $1.7

Gordon Murray T.33 – $1.7

Koenigsegg Gemera – $1.7

Zenvo TSR-S – $1.7

Hennessey Venom F5 – $1.8

Bentley Bacalar – $1.9

Hispano Suiza Carmen Boulogne: $1.9

Bentley Mulliner Batur: $2.0

Deus Vayanne: $2.0

SSC Tuatara – $2.0

Lotus Evija – $2.1

Aston Martin Vulcan – $2.3

Delage D12 – $2.3

Ferrari Daytona SP3 – $2.3

McLaren Speedtail – $2.3

Rimac Nevera – $2.4

Pagani Utopia: $2.5

Pininfarina Battista – $2.5

Gordon Murray T.50 – $2.6

Lamborghini Countach – $2.6

Mercedes-AMG Project One – $2.7

Zenvo Aurora – $2.8

Aston Martin Victor – $3.0

Hennessey Venom F5 Roadster: $3.0

Koenigsegg Jesko – $3.0

Aston Martin Valkyrie – $3.2

W Motors Lykan Hypersport – $3.4

McLaren Solus: $3.5

Lamborghini Sian – $3.6

Koenigsegg CC850: $3.7

Bugatti Chiron Super Sport 300+ – $3.9

Lamborghini Veneno – $4.5

Bugatti Bolide – $4.7

Pininfarina B95 Speedster – $4.8

Bugatti Mistral: $5.0

Pagani Huayra Imola – $5.4

Bugatti Divo – $5.8

SP Automotive Chaos – $6.4

Pagani Codalunga: $7.4

777 Hypercar – $7.5

Mercedes-Maybach Exelero – $8.0

Bugatti Centodieci – $9.0

Rolls-Royce Sweptail – $12.8

Bugatti La Voiture Noire – $13.4

Rolls-Royce Boat Tail – $28.0

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – $30.0

Auto più costose di sempre, la top 10

Dopo le auto immortali, ossia quelle che possono durare un’intera vita, ecco invece le hypercar più belle, macchine che solo pochi facoltosi nel mondo possono permettersi. Sono 50 le auto elencate nel paragrafo precedente, ma per non trasformare questo articolo in un semplice art book, ecco le immagini della top ten, ossia le supercar che costano di più e che entrano di diritto nelle prime 10 vetture dal prezzo più alto al mondo.

Bugatti Divo – $5.8



SP Automotive Chaos – $6.4



Pagani Codalunga: $7.4



777 Hypercar – $7.5



Mercedes-Maybach Exelero – $8.0



Bugatti Centodieci – $9.0



Rolls-Royce Sweptail – $12.8



Bugatti La Voiture Noire – $13.4



Rolls-Royce Boat Tail – $28.0

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail