Aston Martin Valhalla, 998 CV di potenza in arrivo

Finalmente ci siamo, dopo il primo concept mostrato nel 2019, le notizie sulla nuova Aston Martin Valhalla si erano un po’ perse. Dopo i test effettuati sul circuito di Silverstone, la supercar ha finalmente da offrirci nuovi interessanti dettagli.

I test di Silverstone

Questa supercar denominata Valhalla, come la maestosa sala riservata agli eroi norreni morti in battaglia, pare abbia ormai completata i suoi test effettuati sul circuito di Silverstone e sia quindi pronta per il lancio. Si tratta della prima supercar ibrida di Aston Martin. È dotata di un motore V8 biturbo da 4,0 litri con design a manovella a piano piatto e tre motori elettrici. Questi sono posizionati due sull’asse anteriore e uno integrato nella trasmissione. Questo gli permette di avere una potenza di ben 998 cavalli. La retromarcia è stata sacrificata per risparmiare sul peso, ma l’azione sarà consentita attraverso il torque vectoring operato dai motori elettrici anteriori.

Le supercar sono sempre affascinanti, e qualche tempo fa si è parlato molto della Rossa LM GT, anch’essa destinata poi alle corse sportive probabilmente. Tornando alla Aston Martin Valhalla, la trazione integrale sarà di serie e tra le caratteristiche principali della supercar di Aston Martin c’è certamente l’aerodinamicità. L’alettone regolabile completa questa caratteristica, da come si evince dai risultati ottenuti a Silverstone durante questi test. Valhalla gode inoltre di ali attive sia nella parte anteriore che posteriore. Non mancano le piccole feritoie nelle ruote posteriori. L’azienda afferma di aver lavorato per centinaia di ore sui test insieme agli ingegneri e al suo team di Formula 1.

Aston Martin Valhalla, a caccia di successi

Valhalla è il primo passo verso un futuro completamente elettrico per la casa automobilistica britannica, con la messa in vendita del primo veicolo elettrico prevista per il 2025. Queste Aston elettriche utilizzeranno un’architettura EV specifica e sviluppata interamente dalla stessa azienda. Per quanto riguarda il Valhalla, la produzione dovrebbe iniziare il prossimo anno. Ne verranno prodotti solo 999, ma non si sa ancora il prezzo. Secondo indiscrezioni comunque il prezzo dovrebbe essere di molto inferiore a quello della Valkyrie, il quale è invece di ben 2,75 milioni di sterline.