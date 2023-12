Mazda CX-70: il SUV che offre un motore ibrido plug-in e un sei cilindri in linea

È quasi tempo di dire addio al 2023 e di chiedersi cosa riserverà l’industria automobilistica per il prossimo anno. Se siete appassionati dei SUV prestazionali, vi invitiamo a tenere d’occhio la Mazda CX-70, la versione più compatta della CX-90. Le dimensioni contenute permetteranno ai conducenti di muoversi con agilità nel traffico urbano e di trovare parcheggio senza difficoltà. In definitiva, l’alleato ideale sul quale fare affidamento nella guida di tutti i giorni, volta a coniugare solidità e comfort.

Anche se la presentazione ufficiale deve ancora avvenire, i rumors della stampa suggeriscono uno stile molto simile alla versione più grande, sebbene con qualche variazione stilistica. Per scoprire le differenze, dovremo aspettare l’anteprima mondiale, per la quale non è stata ancora annunciata una data ufficiale. Nel frattempo, il sito AutoGuide ha ottenuto informazioni interessanti sulla parte meccanica.

Mazda CX-70: il SUV avrà gli stessi motori della CX-90

Dai documenti inviati al CARB, l’ente in California che supervisiona la salute pubblica e l’ambiente, apprendiamo che la gamma dei motori sarà la stessa. La prima opzione sarà un motore sei cilindri benzina Mild Hybrid da 3.3 litri, capace di erogare 340 CV e 369 Nm di coppia motrice massima. In alternativa, sarà disponibile la versione Plug-In Hybrid (PHEV), un’anteprima della trazione elettrica, con un motore benzina quattro cilindri da 3.3 litri supportato da un modulo elettrico, che offrirà 323 CV e 369 Nm di coppia.

In sostanza, nonostante le dimensioni compatte, non ci saranno compromessi sul fronte delle prestazioni; anzi, potrebbero addirittura migliorare. Secondo i test di CarBuzz, la CX-90 accelera da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in sei secondi, il che suggerisce che la Mazda CX-70 potrebbe raggiungere la stessa velocità in 5 secondi. Se queste stime saranno confermate, sarebbe un risultato eccellente, specialmente per un SUV, e non per una coupé.

Quanto all’handling, è ragionevole aspettarsi un lavoro di alta qualità, considerando le prestazioni passate dell’azienda. I tecnici hanno dimostrato più volte di saper realizzare prodotti eccellenti sotto questo aspetto, quindi ci sentiamo ottimisti.

Tuttavia, vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con cautela fino alla presentazione ufficiale. Solo allora avremo le risposte desiderate sulle reali ambizioni del marchio.